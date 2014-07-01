به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سمفونی وحدت با استفاده از هنرمندان داخلی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه و تولید می شود، افزود: در صورت اجرای این طرح یک سمفونی فاخر و ماندگار در سطح ملی و بین المللی تولید خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از تشکیل کمیته اجرایی سمفونی وحدت، مراحل اجرایی تهیه و ساخت این اثر با سرعت لازم در پیش گرفته شده و در نهایت به عنوان سمبل اتحاد و همبستگی اقوام و ادیان مختلف ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی عرضه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از تشکیل کمیته بررسی و تدوین راهکارهای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در استان خبر داد و با اشاره به راهگشا بودن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: باید این فرمایشات را در تمامی برنامه ریزیهای پیش رو، مورد توجه قرار دهیم.

حجت الاسلام کریمی با عنوان اینکه مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مرکز سیاستگذاری فرهنگی کشور دانسته اند، اظهار داشت: در این راستا باید با اتخاذ تصمیمات بهتر نسبت به اولویت بندی مسائل فرهنگی و تدوین سیاست های لازم اقدام کنیم.

وی یکی از مسائل پیش روی را نظارت و تسلط بر چگونگی حسن اقدامات و حرکت های فرهنگی انجام شده دانست و اعلام کرد: ما باید به فکر نسل جوان باشیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا آنها بتوانند در برابر این هجمه ایستادگی و مقاومت کنند.

سالنامه مفاخر آذربایجان غربی تهیه می شود

وی یادآور شد: شناساندن مفاخر آذربایجان غربی در همه عرصه ها از جمله زمینه های فرهنگی از سوی انجمن آثار و مفاخر استان و برنامه ریزی و برگزاری برنامه های مناسب از قبیل مسابقات، جشنواره ها، نشست ها، جلسات مشورتی و پرسش و پاسخ در جهت شناسایی و ترغیب مردم به ویژه جوانان و بازی های مرسوم محلی در سطح مناطق شهرها و حتی روستاها بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ظهور و بروز مظاهر تبلیغی کشورهای بیگانه، بر اهمیت مقابله با ورود لباس‌های دارای نوشته‌های نامناسب و اسباب‌بازی‌های با مضامین منفی، افزود: برگزاری مسابقات و جشنواره‌ های محلی نیز می‌تواند در افزایش میل و گرایش جوانان و نوجوانان به بازی‌های اصیل ایرانی نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت‌های استان، یکی از عمده ضعف‌های جوانان استان را در عدم شناخت آنها از مفاخر بومی و محلی خود دانست و افزود: در این راستا در نظر داریم تا با مشارکت انجمن مفاخر استان، تقویمی از مفاخر استانی را تهیه و به چاپ برسانیم که در صورت اجرایی شدن آن می‌توان این اقدام را برای نخستین بار در سطح استان شاهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی همچنین بر لزوم توجه اداره کل مسکن و شهرسازی استان و شهرداری در خصوص نامگذاری اماکن عمومی، برج‌ها و ساختمان‌ها با عناوین مناسب اشاره کرد و اظهار داشت: شایسته نیست که برای نامگذاری این اماکن از عناوین و اسامی غربی استفاده شود.

وی ادامه داد: با اتخاذ ساز و کاری مناسب، می‌توان اسامی مد نظر مالکان را به هنگام اخذ پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام کرده و ظرف مدت کوتاهی بر اساس نتایج ارائه شده با توجه به فرهنگستان زبان فارسی، نسبت به نامگذاری عناوین مربوطه اقدام کرد.