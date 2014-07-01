حضور زائران در قم و توجه به مسائل اقتصادی در کنار نگاه معنوی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل اسماعیلی در جلسه شورای اداری استان که غروب دوشنبه با هدف تجلیل از فعالان ستادهای سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، 15 خرداد و نیمه شعبان برگزار شد، به محدودیت منابع مالی اشاره و اظهار کرد: تمام دستگاه‌های استان در برگزاری مراسم‌های ویژه این ایام شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان با ظرفیت استانی خدمات ملی ارائه می‌دهند، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی‌ها به سمتی برود تا حضور زائران در قم علاوه بر تقویت نگاه معنوی، مباحث اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به برگزاری جلسات ویژه روزهای 14 و 15 خرداد به ریاست استاندار و حضور دستگاه های مختلف استان گفت: اعزام 11 هزار نفر به مرقد امام خمینی(ره)، ارائه خدمات به یک میلیون زائر در روزهای 13 و 14 خرداد ماه، برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله 15 خرداد ماه در مسجد اعظم و مراسم راهپیمایی این روز از بیت امام راحل به سمت حرم مطهر از اقداماتی است که در این ایام انجام شد.

اسماعیلی افزود: برنامه ریزی ها ویژه ستاد تسهیلات زائران نیمه شعبان نیز از سه ماه قبل آغاز شد و دستگاه ها حضور فعال داشتند.

وی مسائل امنیتی و ایمنی را از جمله مسائل حساس نام برد که جز دغدغه های اصلی مدیران در این ایام بود که با همکاری شورای تامین استان و شهرستان، سپاه، فرمانداری، دادگستری و ... این امر ساماندهی شد.

کمیته امور امدادی، اسکان، ارزاق، حمل و نقل و ترافیک و .. تشکیل شد و دستگاه ها در زمینه رفاه مسافران و زائران تلاش کردند.

اتکا به توان داخلی و اهمیت مدیریت مالی

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری قم، نیز در این جلسه سخن گفت و با اشاره به بحث تخصیص اعتبارات به استان قم اظهار کرد: از لحاظ اعتبارات و بودجه در شرایط سختی قرار داریم که می‌توانیم با روحیه و مدیریت جهادی از این دوران گذر کنیم و به شرایط قابل قبولی برسیم.

سید حسن رضوی افزود: براساس محدودیت منابع مالی تخصیصی برای طرح های عمرانی نداشتیم اما با پیگیری های انجام شده امیدواریم تا پایان تیرماه اولین تخصیص را در بحث های عمرانی داشته باشیم.

وی با اشاره به اعتبارات سال قبل و اهمیت مدیریت مالی تصریح کرد: در سال 93 در بخش آبفای شهری و روستایی و راه و شهرسازی تلاش می‌کنیم در قالب اعتبارات عدد و ارقام بهتری اخذ کنیم.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری قم با بیان اینکه سهمیه ارزی که برای استان تعریف شده رقمی حدود 650 میلیون دلار برای استان قم در نظر گرفته شده است، افزود: باید متکی به توان داخلی باشیم تا آسیب پذیری کمتری برای کشور و استان داشته باشیم.

رضوی افزود: تکیه به توان و نیروی داخلی همواره تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است و دولت نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد دستگاه‌ها برای دریافت اعتبارات مشکلی ندارند، خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان قم در بودجه 92-93 در تملک دارایی، 5 و چهار دهم درصد افزایش داشته است.

به گفته معاون برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری قم، استان قم یک استان فرهنگی محسوب می‌شود از همین رو اعتباری بالغ بر 1270 میلیارد تومان برای آن تعریف شده است.