به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ده اصفهان از لحاظ جمعيتي دومين منطقه پرجمعيت شهر اصفهان پس از منطقه 8 و از مناطق بزرگ اصفهان است که در سال‌هاي گذشته این منطقه جزو مناطق محروم و كم برخوردار شهر قرار داشته است.

منطقه ده شهر اصفهان که محلات زیادی را در بر دارد و از شمال موقعیت جغرافیایی ميدان لاله در امتداد اتوبان چمران تا حصه از جنوب محله بوزان درامتداد خيابان جي تا ميدان احمد آباد از شرق حصه – جوهران – بوزان تا خيابان جي از غرب ميدان احمد آباد در امتداد خيابان سروش تا ميدان قدس در امتداد خيابان لاله تا ميدان لاله را شامل می‌شود.

گلایه ساکنین خیابان معراج تا پل تمدن و حوالی خیابان مدرس در حالی است که قطعی آب بیش از ده ساعته آنها به گونه‌ای است که پس از وصل شدن آب، فشار آن به حدی است که حتی قادر به رفع کوچکترین احتیاجات زندگی خود نیستند.

در این منطقه که اکثر ساختمان‌ها در دو تا سه طبقه تعبیه شده است میزان فشار آب به حدی است که از طبقه دوم به بعد بین ساعت 7 صبح تا 12 شب آب قطع است و پس از این ساعت به حدی فشار آب کم است که منبع آب در طول شب پر نمی‌شود و به همین لحاظ روزهای گرم تابستان خود را در بدترین و بحرانی‌ترین شرایط می‌گذرانند.

درد و دل ساکنین خیابان معراج اصفهان

ریحانه کریمی از ساکنین خیابان گاز واقع در خیابان معراج اصفهان با گلایه از قطع آب گفت: ما در طبقه دوم یک منزل مسکونی زندگی می‌کنیم که از هفت صبح تا ساعت 24 آب به طور کامل قطع است و تنها در طبقه اول آب با فشار کم به شکل آب سماور جاری می‌شود.

وی با بیان اینکه از ساعت 2 صبح آب داریم و آن هم با فشار کم به شکلی که نمی‌توانیم کوچکترین ملزومات زندگی را رفع رجوع کنیم، ادامه داد: اکثر خانواده این محلات از پمپ استفاده می‌کنند و از این طریق به آب دسترسی دارند.

مریم کلانتری ساکن خیابان میثم واقع در خیابان معراج با اظهار اینکه در طبقه سوم یک ساختمان زندگی می‌کنند از نبود آب در طول روز گلایه دارد و می‌گوید: با وجودی که منبع آب داریم اما به حدی فشار آب کم است که منبع در طول شب از آب پر نمی‌شود و آبی در طول روز نداریم.

وی با بیان اینکه در خانه پمپ داریم و به وقت کم آبی مجبور به استفاده از آن می‌شویم، گفت: در موارد نادر از پمپ استفاده می‌کنیم زیرا که بدون استفاده از آن یک قطره آب هم نمی‌آید.

سروش سیاحی که در خیابان شهید اول یکی دیگر از خیابان های فرعی معراج زندگی می‌کند، می گوید: با وجودی که خانه ما یک طبقه است اما فشار آب به قدری کم است که بطری های بزرگ آب را خریداری کرده ایم و با پر کردن آنها، نیازهای معمولی و کوچک خود به آب را برطرف می کنیم.

وی افزود: فشار آب درحدی نیست که بتوان با آن امورات ضروری زندگی را گذراند بلکه با ذخیره سازی آن در بشکه می توان برای رفع ملزومات زندگی از آن استفاده کرد.

یکی دیگر از ساکنین این خیابان نیز که در طبقه دوم زندگی می‌کند از قطعی آب گلایه شدید دارد و می‌گوید: برای این مشکل تماس های بسیاری با شرکت آب و فاضلاب منطقه ده گرفته شده که تاکنون این تماس ها به دلیل عدم پاسخگویی بی نتیجه بوده است.

وی از مسئولان و متولیان خواست تا به داد مردم خیابان معراج اصفهان برسند.

از سال گذشته هشدار کم آبی در فصول تابستان از سوی متولیان شرکت آب و فاضلاب اصفهان به مردم داده می‌شد و مردم را به صرفه‌جویی 25 تا 30 درصدی تشویق کرده اند اما این در حالی بود که نه تنها شاهد اینگونه صرفه‌‌جویی‌ها از سوی خانواده‌ها نیستم بلکه روی آوردن اکثر مردم اصفهان به کار گذاشتن پمپ آب حتی بیشتر از شرایط معمول و پر آب از آب استفاده می‌کنند.

استفاده از پمپ در حالی آخرین راهکار مردم اصفهان شده که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان عدم جیره بندی آب را با توجه به افزایش دما در فصل تابستان جزو خط قرمز وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب می‌داند.

هاشم امینی در حالی اظهار کرد که شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در فصل تابستان به هیچ عنوان جیره بندی آب شرب را در دستور کار قرار نمی دهد که هنوز با اجرایی نشدن این طرح مردم آبی برای گذران زندگی عادی خود در دست ندارند.

شکایات مردم اصفهان از قطعی آب به شورای شهر اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به طور مرتب شهروندان اصفهانی با مراجعه به شورا و یا از طریق تلفن از نبود آب و کمبود فشار آب به اعضای شورای شهر اصفهان گلایه می‌کنند.

فلاح با بیان اینکه این شکایات را به گوش مسئول آب استان رسانده ایم، بیان کرد: در ملاقاتی که با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان داشتیم اعلام کردند ، حداقل به 14 متر مکعب آب شرب احتیاج داریم که آنچه در حال حاضر آب در شبکه‌های لوله‌ها جاری است 11 متر مکعب است.

وی بیان داشت: 10 متر مکعب از این میزان از تصفیه خانه بابا شیخ علی و یک متر مکعب از چاه‌های متفرقه سطح شهر تامین می‌شود.

فلاح با اشاره به اینکه در حال حاضر با 30 درصد کمبود آب شرب مواجه ایم، گفت: علت کمبود و قطعی آن در برخی از مناطق سطح شهر از جمله منطقه ده و حوالی خیابان معراج به دلیل تراکم بالای جمعیت است.

وی با اظهار اینکه در مناطق با تراکم کمتر جمعیت وضعیت آب شرب مناسب است، گفت: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مردم این مناطق در طول شب که فشار آب زیاد است، باید با نصب پمپ آب به منبع (تانکر آب) ، منبع آب را پر کرده و در طول روز استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: این در حالی است که در بسیاری از موارد شاهدیم پمپ های آب به خود شبکه‌ لوله آبرسانی وصل شده و این یک تخلف آشکار قانونی است.

وی با گلایه از استفاده آب شرب در برخی از استخرها و کارواش های سطح شهر افزود: لازم است که در این خصوص نظارت بیشتر و تدابیری برای مقابله با آنها اندیشیده شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز گفت: در حال حاضر سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ با توجه به خشکی زاینده رود با کمبود حدود 3 مترمکعبی آب در ثانیه مواجه است و برای جبران این کمبود مشترکین باید با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

امینی با اشاره به افزایش سالانه تعداد مشترکین تصریح کرد: درسال 87 تعداد مشترکین تحت پوشش آبرسانی اصفهان 887 هزار و 672 بوده اند این درحالیست که در سال گذشته تعداد مشترکین به بیش از یک میلیون و 45 هزار و 718 رسیده است.

وی به سرانه تولید آب در سنوات گذشته پرداخت و بیان داشت: سرانه تولید آب به ازای هر مشترک در سال 86 حدود 16/1 مترمکعب در روز بوده در حالیکه این رقم در سال 92 به حدود 01/1 مترمکعب رسیده است.

امینی گفت: بنابراین با توجه به محدودیت تولید آب که ناشی از تبعات خشکسالی است باید تا اجرای طرح های آبرسانی به اصفهان بزرگ صرفه جویی در مصرف آب سرلوحه همه امور قرار گیرد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تکذیب اینکه هیچگاه مسئولان شرکت آب و فاضلاب اصفهان عنوان نکردند که قطعی آب نداریم، گفت: در حال حاضر قطعی آبی صورت نگرفته و اگر هم در برخی از نقاط سطح شهر گزارشات مردمی در این خصوص داریم به دلیل افت شدید فشار آب است.

مجتبی قبادیان بیان داشت: شركت آب و فاضلاب اصفهان با در نظر گرفتن پديده خشكسالي در استان، ترويج و آموزش چگونگي مصرف بهينه آب را در دستور كار قرار داده كه نتيجه اين امر روند كاهش مصرف آب بوده است.

وی اضافه کرد: كاهش مصرف سرانه آب در بخش مسكوني بايد در استان اصفهان ادامه داشته باشد چرا كه مصرف سرانه مطابق با استاندارد صنعت آب كشور در بخش مسكوني 150 ليتر در روز است در حاليكه هر اصفهاني 160 ليتر در روز آب مصرف مي‌كند.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: در شرایط فعلی میزان آب قابل استحصال در اختیار مردم و میزان مصرف آب در حدود 3 متر مکعب در ثانیه کمبود داریم یعنی به عبارتی میزان آب موجود جوابگوی مصرف در شرایط فعلی نیست.

وی بیان داشت: با همین روند مصرف، خشک شدن رودخانه زاینده رود و کاهش شدید آب دهی چاه‌های فلمن از حدود 3 تا 4 هزار لیتر در ثانیه به حدود 150 لیتر کاهش یافته است.

قبادیان اظهار داشت: به دلیل کمبود آب مخازن ذخیره که وظیفه ذخیره‌سازی و تامین آب را بر عهده دارد در طول شبانه‌روز با افت ارتفاع آب روبرو شده که نمی‌تواند فشار لازم را در بسیاری از خطور تامین کند.

وی افزود: به عنوان مثال در برخی از ساعات شبانه روز ارتفاع آب مخازن به زیر یک متر هم رسیده و این درحالی است که با افزایش درجه حرارت میزان مصرف آب به شدت افزایش می‌یابد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان داشت: از آنجائی که لوله‌های خروجی آب با قطر 1400 میلی متر است و چون فشار آب خوب نیست سبب انتقال آب نمی‌شود و همین سبب شده که مردم فکر کنند آب آنها قطع شده است.

گزارش: عاطفه قلع ریز