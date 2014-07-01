داوود پیر علایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: وضعیت مراجعان به مراکز توانبخشی نشان می دهد آگاهی و هوشیاری خانواده ها در سطح اندکی بوده و امکان جلوگیری از تولد فررند معلول وجود داشته است.

به گفته پیرعلایی نتیجه این بی اطلاعی پوشش 260 بیمار معلول فقط در این مرکز نگهداری است که متاسفانه اغلب در سنین پایین هستند.

وی با بیان اینکه ماهانه 175 میلیون تومان در این مرکز هزینه می شود، اضافه کرد: این رقم صرف خوراک، پوشاک، درمان، تجهیزات دارویی و تجهیزات پزشکی می شود.

مدیر عامل مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل(ع) اردبیل تصریح کرد: 107 نفر در بخش خدمات رسانی این مرکز فعالیت می کنند.

پیرعلایی با بیان اینکه این حجم کاری پاسخگوی نیاز تعداد بیماران نیست از ساخت مرکز توانبخشی مردان خبر داد و افزود: ساختمان این مرکز در مرحله آجر چینی است.

وی بیان کرد: این مرکز با 12 هزار متر مربع زمین در خیابان صیاد شیرازی واقع شده و ساخت خود را با اعتبار 40 میلیارد ریالی آغاز کرده است.

به گفته مدیر عامل مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل(ع) اردبیل بعد از بهره برداری از این مرکز 200 نفر در بخش خدماتی مشغول به کار خواهند شد.