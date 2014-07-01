مهران علی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بازرسیهای صورت گرفته شهرداریهای لرستان بیشترین تخلفات اداری و مالی را در بین دستگاههای اجرایی استان داشته اند.

وی با اشاره به ورود جدی دفتر بازرسی استانداری لرستان نسبت به عملکرد ادارای و مالی شهرداریهای سطح استان عنوان کرد: تخلفات مالی در قراردادها و کمیسیونهای مختلف شهرداریها و همچنین تخلف در جذب نیروی انسانی از جمله این مسائل بوده است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری لرستان بیان داشت: در این راستا دفتر بازرسی استانداری لرستان با انجام بازرسی های مستمر از این تخلفات اداری و مالی جلوگیری به عمل می آورد.

علی پناه با با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار بازرسیهای این دفتر از سطح دستگاههای اجرایی استان در راستای جلوگیری از تخلفات بیان داشت: خوشبختانه با انجام این بازرسی ها دیگر تخلفات آشکاری در سطح دستگاههای اجرایی استان دیده نمی شود.

وی با اشاره به بازرسی های مستمر از سطح دستگاههای اجرایی استان ادامه داد: بازرسی و بازدیدهای شهرستانی از سوی دفتر بازرسی استانداری لرستان در دستور کار قرار گرفته شده است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری لرستان با اشاره به بازدید از سه شهرستان استان عنوان کرد: همچنین بازرسی های هفتگی نیز از سوی کارشناسان دفتر بازرسی استانداری لرستان از سطح دستگاههای اجرایی استان صورت می گیرد.