عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از 6 سال متوالی که صبا به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میدان رفت و فقط بازی‌های این تیم در قم انجام می‌شد از امسال تیم به طور کامل در قم استقرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که در سا‌ل‌های گذشته به تیم صبا گرفته می‌شد این بود که صبا نتوانسته با مردم قم و تماشاگران و علاقمندان به فوتبال ارتباط برقرار کند اما امسال با تغییر نحوه برنامه ریزی برای آماده‌سازی این تیم قصد داریم ارتباط نزدیکی بین مردم و صبا برقرار کنیم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم ابراز کرد: صبا در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند برای ورزش قم و به خصوص توسعه رشته ورزشی پرمخاطب فوتبال در قم سود و اثرگذاری بسیار مفیدی داشته باشد و ما این مهم را در اولین سال انتقال کامل و رسمی این تیم به قم با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی یاد آور شد: صبا یکی از تیم‌های با سابقه و همیشه قابل احترام در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی فوتبال کشور یعنی لیگ برتر بوده و ما به شکلی برنامه ریزی کرده‌ایم که در اولین سال حضور رسمی این تیم در قم،‌ این تیم بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

جهان‌بینی تصریح کرد: ما در قم تمرین می‌کنیم و در قم نیز بازی خواهیم کرد و از تمام تماشاگران خوب و فهیم فوتبال در قم می‌خواهیم که هر روز به تمرینات صبا سر بزنند و در ارتباط با باشگاه صبا از نحوه آماده سازی این تیم برای حضور موفق در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آگاه شوند.

وی خاطرنشان کرد: صبا از روز هفدهم خرداد ماه با کادر فنی و بازیکنان مورد نظر تمرینات و برنامه‌های آماده سازی خود را در قم استارت زد و به مدت 10 روز نیز تمرینات تیم در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و سپس صبا راهی اردوی اردبیل شد.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم اضافه کرد: تمرینات و برنامه‌های آماده سازی صبای قم در اردوی اردبیل تا روز هفتم تیر ماه ادامه داشت و تیم به تازگی به قم بازگشته و انشاءالله دور جدید تمرینات خود را از عصر یازدهمین روز تیرماه در قم از سر می‌گیرد.

گفتنی است: فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از روز نهم مرداد ماه آغاز می‌شود اما تیم‌های حاضر در این دوره که چهاردهمین دوره بازی‌های جام خلیج فارس به شمار می‌رود با قرعه کشی روز بیست و یکم تیر ماه حریفان خود را خواهند شناخت.

