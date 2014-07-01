به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت بر راه اندازی کاروانهای دانش آموزی عتبات عالیات اشاره کرد گفت: این کاروانها منجر به تاثیرات عمیق تربیتی در میان دانش اموزان می شود.

وی افزود: عمره دانش آموزی گل سرسبد فعالیتهای پرورشی است که خیل عظیمی از دانش آموزان فرهیخته مشتاقانه در انتظار تشرف به این سفر معنوی هستند.

کفاش با بیان اینکه اثرات تربیتی عمره در طول عمر دانش آموزان ماندگار و تعیین کننده است، ادامه داد: برای افزایش کیفیت عمره دانش آموزی دوره های آموزشی توجیهی قبل و حین اعزام برگزار می گردد و ما نیز در حال ایجاد یک شبکه اجتماعی با عضویت تمامی معتمرین دانش آموز برای حفظ ارتباطات و دستاوردهای این برنامه تربیتی بزرگ هستیم.

همچنین رئیس سازمان دانش آموزی ضمن سپاس از تلاشها، حمایتها و هدایت های مدبرانه بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام داشت: در صورت امکان و با توجه به عطش فراوان نوجوانان و جوانان مومن و انقلابی موضوع افزایش سهمیه عمره دانش آموزی در دستور کار سازمان حج و زیارت قرار گیرد.

سعید اوحدی ریاست سازمان حج و زیارت نیز گفت:بنده نیز معتقدم عمره دانش آموزی یک کار تربیتی اثر بخش و تاثیرگذار است لذا همواره از برگزاری آن استقبال کردم. اساسا تاثیر تربیتی فعالیت های گروهی بیشتر از فعالیت هایی است که دانش آموزان حتی با خانواده های خودشان انجام می دهند.

به گفته وی دانش آموزان وقتی در گروه قرار می گیرند بسیاری از آموزه های اجتماعی را بهتر و کامل تر می آموزند و در طول سال های سال از آن استفاده می کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به پیشنهاد ریاست سازمان دانش آموزی افزود: موضوع افزایش سهمیه عمره دانش آموزی را با محوریت بعثه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این دیدار با ابراز علاقه طرفین موضوع کاروانهای دانش آموزی عتبات عالیات نیز مورد گفت و گو قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک تفاهم نامه ای در این زمینه به امضا برسانند.

رئیس سازمان حج و زیارت در این خصوص بیان داشت: از کاروانهای دانش آموزی عتبات عالیات استقبال می کنیم. اعتقاد داریم اثرات تربیتی عاشورا و کربلا بسیار جذاب و اثر بخش است لذا این سازمان آمادگی کامل دارد تا با برنامه ریزی دقیق نسبت به اعزام دانش آموزان منتخب سراسر کشور به عتبات عالیات، از اقدامات وزارت آموزش و پرورش حمایت نماید. یقین دارم اثر وضعی این سفر معنوی علاوه بر خود دانش آموزان عمره گزار بر خانواده ها و همکلاسی و محیط تحصیلی آنان قابل مشاهده است.