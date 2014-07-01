فریبرز درودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشجو قبل از آغاز کار بر روی رساله و پایان نامه خود، باید موضوع پیشنهادی را از طریق دانشگاه به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اعلام کند، اظهار داشت: جستجو برای تشخیص تکراری بودن پایان نامه های علمی، براساس کلیدواژه و نه عنوان انجام می شود تا با تغییر یک کلمه، پژوهش های تکراری صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه سیستم ثبت پایان نامه ها، براساس مشابهت های مفهومی و موضوعی پایان نامه ها را بررسی می کند، افزود: در صورت نبود پیشینه و جدید بودن موضوع مورد پژوهش، به دانشگاه اعلام می شود و در صورتی که موارد مشابه نیز وجود داشته باشد لینک مشاهدات صورت گرفته به دانشگاه ارسال خواهد شد.

درودی اجرای سیستماتیک بررسی پایان نامه های تکراری را از جمله ویژگیهایی عنوان کرد که از زمان ایجاد سیستم ثبت پایان نامه ها به کار گرفته شده و تاکید کرد: هم اکنون این کار به شکل اصولی و روش مند انجام می شود و تمامی موضوعات در پایگاه ثبت پایان نامه ها به ثبت می رسد؛ براین اساس مشخص خواهد شد چه کسانی چه موضوعاتی را پیشنهاد داده اند و چه مشابهت هایی با پژوهش های قبلی وجود داشته است.

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات از پاسخ به 12 هزار درخواست دانشگاهها برای بررسی پایان نامه های تکراری خبر داد و گفت: از اینکه چه میزان از این درخواستها منجر به استخراج پایان نامه های تکراری شده آماری در دست نیست و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات تاکنون آنالیزی در این زمینه نداشته است.

وی افزود: رکوردهای مشابه از 12 هزار موضوع پایان نامه بررسی شده به دانشگاههای متقاضی ارسال شد؛ اما اینکه دانشگاهها با چه رویکردی بخواهند به دانشجو اجازه دهند در مورد این موضوعات، پژوهش کند به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مربوط نمی شود.