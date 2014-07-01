به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر حجتی، استاد و پژوهشگر قرآنی عصر روز گذشته 9 تیرماه در مراسم تجلیل از اساتید برتر قرآنی در سخنانی با بیان اینکه قرآن کتاب جاوید بشر است، اظهار کرد: قرآن هرگز از دور خارج نمی شود، برخلاف سایر کتب آسمانی که با آمدن پیامبر اکرم(ص) و نزول قرآن کریم، دوره آنها پایان گرفت.



حجتی افزود: قرآن پیامی برای جامعه بشریت است؛ همانطور که خداوند به پیامبر می فرماید «ما قرآن را گسیل کردیم تا رحمتی برای عالمیان باشد»؛ بنابراین قرآن رحمتی برای همه طبقات پدیده های هستی است و پیامبر اکرم(ص) نیز به عنوان آخرین فرستاده الهی نیز رحمتی برای کل موجودات است.



وی با بیان اینکه برای همه موجودات قوانینی وضع شده است، گفت: نمی توان به هیچ یک از پدیده های هستی تجاوز کرد و این امر را می توان در دستورات اسلام یافت. برای اینکه ما چنین تمرینی داشته باشیم حج را برای ما واجب کرده اند چرا که محرم نمی تواند به هیچ یک از پدیده های هستی دست درازی کند. بنابراین باید برای دوست داشتن همه پدیده های هستی تمرین کنیم.



این استاد برجسته علوم قرآنی تصریح کرد: هر چه برای قرآن زحمت و مشقت بکشیم رحمتی برای جهانیان است.



حجتی با اشاره به معجزه بودن قرآن گفت: معجزه بودن قرآن را در تمام سطوح آن می توان یافت؛ نمی توان حرف یا واژه یا عبارت و جمله ای از قرآن را جابجا کرد و یا مترادف آنرا جایگزین عبارت دیگری کرد؛ چرا که قرآن در گزینش و انتخاب واژگان دارای مزیت اعجاز است.



وی در مورد دشمنی ها با مفاهیم اسلام و قرآن گفت: به دلیل اینکه جهان کفر و استعمار و استکبار نمی تواند با قرآن بجنگد لذا با انسان هایی که طرفدار قرآن و اسلام هستند می جنگد.



این پژوهشگر قرآنی تصریح کرد: امروز افزایش طرفداران قرآن برای این است که قرآن پاسخگوی فطرت بشر است.



مراسم تجلیل از 11 استاد علوم قرآنی در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن عصر دوشنبه، 9 تیرماه با حضور وزیر علوم و تحقیقات در سالن هویزه باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.