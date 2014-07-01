عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای اقدامات پیشگیرانه با بیماری لمپی اسکین، این اداره با اعزام اکیپهای ویژه به بخش طارم سفلی و بخش مرکزی اقدام به مایه کوبی سه هزارو 517 رأس گاو و گوساله در 62 روستای این شهرستان کرده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: به منظور مبارزه با پشه و مگس خونخوار "از عوامل انتقال بیماری" در 9 روستا از توابع بخش طارم سفلی حدود 186 هزار متر مربع ازاماکن دامی سمپاشی شد.

غیاث یزدی گفت: مراقبت فعال از روستاهای شهرستان قزوین در حال اجرا است که تاکنون 62 روستا و میدان دام و همچنین مجتمع دامپروری قدیم آباد پایش می شوند، که در مجموع تعداد چهار هزارو 284 رأس دام مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی یادآورشد: بیماری لمپی اسکین از بیماریهای نو پدید است که جمعیت گاو و گوساله مورد هدف این بیماری است و از طریق پشه و مگس خونخوار و همچنین تماس مستقیم دام با دام می تواند منتقل شود.

غیاث یزدی بیان کرد: برای مبارزه با این بیماری توصیه می شود از خرید دام از مناطق آلوده و بدون اخذ مجوز دامپزشکی خودداری شود و سمپاشی و ضد عفونی اماکن دامی در پیشگیری از این بیماری نقش به سزایی دارد.

وی از کلیه دامداران شهرستان خواست:در صورت مشاهده علائم بیماری شامل تورم منتشر در سطح پوست، تب، آبریزش از چشم و بینی، زخم در سر و گردن ، بی اشتهایی مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره چهار رقمی1512مراتب را به اداره کل دامپزشکی استان قزوین گزارش کنند.