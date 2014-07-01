به گزارش خبرنگار مهر، حضرت علی (ع) در نامه ای که به قثم بن عباس والی سرزمین حجاز می نویسد او را در برقراری رابطه با مردم چنین سفارش می کند: "هر صبح و عصر برای رسیدگی به امور مردم بنشین و پرسشهای آنان را خود شخصا جواب گو باش و با اینکار نادان را آگاه کن و با آگاه مذاکره بنما و جز ریاست واسطه ای و به غیر از چهر ه ات حاجبی بین خود و مردم قرار مده".

بر اساس تعاليم و آموزه هاي ديني مديريت و رهبري جامعه يا حتي يک واحد کوچک از جامعه در صورتي که بر مبناي معيارها و اصول و ضوابط و به درستي اجرا نشود و در امور و کارها دچار افراط و تفريط شويم صدمات و لطمات فراوان و جبران ناپذيري بر پيکره و بدنه مديريت وارد مي شود و اين آفات و صدمات نه تنها دامن مدير، بلکه در گستره وسيع تر دامان مديريت و سازمان را خواهد گرفت و منجر به فساد و تباهي آن مي شود.

آیت الله ابوالفضل بهاالدینی، نماینده ولی فقیه در پاکستان به عنوان استاد اخلاق غروب دوشنبه در جلسه شورای اداری استان حضور پیدا کرد و در آغاز سخنان خود با اشاره به آفات مدیریت گفت: همانطور که پیوند مدیر و مردم بر میزان موفقیت و پیشرفت امور می‌افزاید، جدائی و بریدن از مردم می‌تواند به عنوان آفتی نابود کننده مدیر را با شکست و ناکامی روبرو سازد.

روزمرگی و توقف و نداشتن ابداع و ابتکار، سبب افت مدیریت می‌شود، مدیر موفق باید به دنبال طرح های جدید باشد و با انگیزه الهی کار خویش را از پیش ببرد.

وی بیان کرد: اگر هر کاری رنگ خدایی گرفت و به هر اندازه که آن رنگ را پذیرفت ماندگارتر است.

برخی از مدیران از روند اموری که دنبال می کنند راضی هستند، اوج پسندیدن عمل سبب توقف مدیر است، آیت الله بهاالدینی با بیان این سخن اضافه کرد: هر فرد آنچه را انجام می‌دهد بپسنند پیشرفت ندارد و به زودی متوقف می‌شود.

پیامبر اسلام، تنفر و انزجار خویش را از مدیرانی که در به روی بیچارگان و گرفتاران می بندند اینگونه ابراز می دارد: "کسی که در مسئولیت کارگشائی مسلمانان در به روی بیچاره و ستمدیده و حاجتمندی ببندد خداوند نیز به هنگام حاجتمندیش درهای رحمت خود را به رویش می بندد".

خودشیفتگی و غرور آفت دیگری است که نماینده ولی فقیه در پاکستان به آن اشاره کرد و یاد آور شد: این طرف و آن طرف میز فرق نمی کند و مدیر باید این موضوع را بداند .

مسئولان باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که ارباب رجوع نباید با درهای بسته مواجه شوند این مدیریت اسلامی نیست، مدیران باید به این نکته توجه کنند که مناصب ماندگار نیستند بلکه خدمت به خلق ماندگار است .

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم گفت: "خودمحوری"، "غفلت و فراموشی" از دیگر آفات مدیریت است و هر فرد باید توجه کند که اعتراض‌هایی که نسبت به مدیران دارد روزی گریبان خود را بگیرد.

وی بیان کرد: شریف بودن خوب است و اشرافی گری بد، بزرگترین ضربات بر پیکره اسلام از طریق اشرافی گری وارد شد، افرادی که به واسطه انقلاب دانه درشت و مطرح شدند، آفاتی که دمپایی می‌پوشیدند به جایی رسیدند که بزرگترین ضربات را وارد کردند.

لذت جویی، جمع کردن زخارف دنیا و تلاش برای کسب محبوبیت دیگر آفاتی است که استاد اخلاق جلسه شورای اداری استان قم به آنها اشاره کرد.