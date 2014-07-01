به گزارش خبرنگار مهر، رئیس خانه معدن استان کرمانشاه در حاشیه تجلیل از صنعتگران برتر استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون بیش از 55 میلیارد تن مواد معدنی در قالب 68 نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که 1.7 میلیارد تن آن درقالب 17 نوع درکرمانشاه است.

محمد عارف ابراهیمی افزود: معادن کشور ما دو مزیت دارد و اولین مزیت این است که داخلی صنایعی چون، سیمان، فولاد، مس و مصالح ساختمانی را تامین می کنند. دومین مزیت این که این معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته وجود دارند.

وی ادامه داد: وجه به مزیت‌های ذکر شده باید امکانات لازم در زمینه اکتشاف، فرآوری و.. را به این مناطق برده تا برای بومیان این مناطق اشتغالزایی شود.

ابراهیمی گفت: براساس ماده 157 قانون و بند الف و ب اکتشاف معادن، کار اکتشاف در دست دولت است. اما سازمان‌هایی چون زمین‌شناسی و ایمیدرو که متولیان این امر هستند با کمبود اعتبار مواجه شده و اکتشاف معادن دچار مشکل شده است.

وی افزود: در این شرایط باید اکتشاف معادن به بخش خصوصی واگذار شود تا به درآمدهای خوبی برسیم و دولت باید نقشه‌های لازم از معادن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه تصریح کرد: باید در بحث معادن از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در نیم‌قرن گذشته از منابع طبیعی چون نفت و گاز زیاد استفاده کرده‌ایم در حالی که باید از این منابع و مواد طبیعی برای درآمدهای کلان استفاده شود.

ابراهیمی مدیریت معادن در افزایش درآمد آن را بسیار موثر دانست و گفت: با سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان به درآمدهای کلان دست یافت.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه تصریح کرد: دولت و افراد مرتبط باید با بخش معدن مهربانتر رفتار کنند و امکانات مورد نیاز برای فعال نگه داشتن معادن چون سوخت و.. را در اختیار آنان قرار دهند.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: ما از معادن درآمدهای کلانی را انتظار داریم و نباید موادخام را در توناژ بالا به کشورهای دیگر ارسال کنیم بلکه باید زمینه فراوری مواد معدنی فراهم شده تا به ارزش افزوده برسیم.