به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی در نشستی با رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در محل استانداری سمنان، با بیان اینکه سمنان به عنوان استان معین امداد و نجات شمال شرق کشور معرفی می شود، افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان مردم نهاد نگاه بشر دوستانه دارد پس باید شرایط و امکانات لازم را برای هر نوع فعالیت و خدمت فراهم کند.

احداث پایگاه امداد و نجات هوایی هلال احمر مشکلات استان سمنان را به حداقل می رساند

وی ضمن بیان اینکه در بحث جمعیت هلال احمر و خدمات رسانی اولین مسئله در مسیر جاده ها مسئله امداد هوایی است، افزود: چون استان سمنان در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) قرار دارد و سالانه حدود 25 تا 30 میلیون نفر از این استان عبور می کنند هلال احمر باید در امداد جاده ای استان حضور جدی و عملیاتی داشته باشد.

مقام عالی دولت در استان سمنان اذعان داشت: ما از ایوانکی ورودی استان تا عباس آباد با مشکلات امداد و نجات روبرو هستیم و پس از هر حادثه ای مسئله جدی ما انتقال مجروحان به مراکز درمانی است که با احداث پایگاه امداد و نجات هوایی در استان مشکلات به حداقل خواهد رسید.

وکیلی تاکید کرد: هلال احمر باید به عنوان پشتیبان و معین برای استان باشد و در صورت بروز حادثه چه از لحاظ هوایی، ریلی و جاده ای ما را پشتیبانی کند تا بتوانیم شاهد خدمات رسانی مطلوب به مردم باشیم.

توسعه امداد هوایی استان سمنان در برنامه های جمعیت هلال احمر کشور

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه عملکرد ما با رضایت مندی مردم ارتباط مستقیم دارد گفت: پس ما باید با تسریع در ارائه کمک زمینه های رضایت مردم را کسب کنیم.

دکتر پیرحسین کولیوند با یادآوری اینکه استان سمنان به هشت استان کشور متصل است تصریح کرد: ما می توانیم با ایجاد بسترهای لازم امکان پشتیبانی و امداد رسانی به این استانها را فراهم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: توسعه امداد هوایی استان سمنان با تخصیص بالگرد در برنامه های ما قرار دارد و ما به منظور تسریع در امداد رسانی نیازمند احداث یک پایگاه امداد هوایی در استان هستیم که امیدواریم به زودی در استان راه اندازی شود.

احداث یک مرکز پشتیبانی بسیار مجهز شرق کشور در استان سمنان

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر کشور اذعان داشت: در سفرهای نوروزی تعداد بسیار زیادی از مسافران از مسیر استان سمنان عبور می کنند که ما برای خدمت رسانی مطلوب تر حتما یک مرکز پشتیبانی بسیار مجهز شرق کشور را در استان سمنان احداث خواهیم کرد.

کولیوند افزود: به منظور تکمیل تجهیزات لجستیکی ما تجهیزات لازم را در اختیار پایگاه های امدادی در استان قرار خواهیم داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای تحقق امر مقام معظم رهبری برای افزایش داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر باید با تلاش بیشتر با ارائه آموزش های لازم امدادگران در سطح محلات و روستاها به سرعت به محل حادثه برسند تا از ایجاد خسارت و تلفات بیشتر جلوگیری کنند.