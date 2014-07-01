به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در 4 مسابقه ای که در شب دوم رقابت های فوتسال برگزار شد به طور مجموع 20 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد و شاهد ثبت سریع ترین و دیرترین گل ها بودیم. در ادامه گزارشی کوتاه از دومین شب مسابقات آورده شده است:

"گلستان فلز"، "جزیره" را فتح کرد

در نخستین بازی شب دوم رقابت ها، تیم های "گلستان فلز طبرستان" و "کابینت جزیره" از گروه پنج به مصاف هم رفتند که شاگردان "سعید شربتخوار" در گلستان فلز بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

زردپوشان گلستان فلز با به ثمر رسانده دو گل در هر دونیمه در مجموع 4 بر صفر برابر کابینت جزیره به پیروزی رسیدند. گل های این تیم توسط "جلال گلبینی" و "سید سعید حسینی" در نیمه نخست و "مهران هاشمی" 2 بار در نیمه دوم به ثمر رسید.

یک نیمه طوفانی برای اتحاد سبز

تیم های "اتحاد سبز سیدمیران" و "چاپ غنچه" برگزار کننده دومین مسابقه شب دوم رقابت ها بودند. نیمه نخست این بازی که از گروه شش به انجام می رسید بدون ردوبدل شدن گلی خاتمه یافت. در نیمه دوم اما آبی پوشان اتحاد سبز با ارائه بازی بهتر موفق شدند 3 بار دروازه چاپ غنچه را باز کنند.

"محمد ساورعلیا" 2 و "یاسین غریب" یک بار برای نماینده سیدمیران گلزنی کردند تا این تیم گام نخست را با پیروزی به پایان برساند.

ستارگان "اتوپارس" خوش درخشیدند

در سومین بازی که از گروه هفت به انجام رسید تیم های "اتوپارس" و "ستارگان قشلاق" به مصاف هم رفتند که ثبت یک نتیجه یکطرفه ماحصل آن بود. سرمه ای پوشان اتوپارس که از بازیکنان مطرح و باتجربه زیادی برخوردار است موفق شد با نتیجه 8 بر یک برابر حریف به برتری دست یابد.

در نیمه نخست این بازی، "مصطفی فرح بخش"، "علی جلالی" و "حمید معصوم شاهی" برای اتوپارس گلزنی کردند تا این نیمه با ثبت 3 گل برای این تیم به پایان برسد. در ابتدای نیمه دوم "سید عباس موسوی"

یکی از گل های خورده را پاسخ داد اما پس از آن 5 بار دیگر دروازه ستارگان قشلاق گشوده شد. در ادامه "علی جلالی" 2 بار و "اکتای یلقی"، "صالح اربابی" و "مصطفی فرح بخش" هر کدام یک بار گلزنی کردند و اتوپارس با ثبت بهترین پیروزی تاکنون به کار خود پایان داد. ضمن اینکه گل پایانی بازی، ثانیه هایی پیش از سوت داور به ثمر رسید که می تواند به عنوان دیرترین گل جام انتخاب شود.

درخشش جالب توجه جوانان "فربد"

در آخرین بازی دومین شب رقابت ها از گروه هشت تیم های "پخش فربد" و "کابین یاس" به مصاف یکدیگر رفتند. جوان بودن بازیکنان "پخش فربد" نکته ای بود که بسیار جلب توجه می کرد. این تیم با استفاده از بازیکنان بسیار جوان خود بازی زیبایی به نمایش گذاشت و به یک برد یکطرفه دست یافت.

سرخپوشان پخش فربد نیمه نخست را با گلزنی "مصطفی احمدی" 2 و "اسداله نظری" یک بار با نتیجه 3 بر صفر به پایان رساندند. گل نخست مصطفی احمدی که در ثانیه 30 به ثمر رسید می تواند کاندیدای سریع ترین گل مسابقات باشد.

گلی که "مهرداد مطلق زاده" از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند چهارمین گل پخش فربد را رقم زد و بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

در سومین شب این رقابت ها به ترتیب تیم های "سحر و صبا" با "دهیاری نصرآباد" از گروه نه، "کافه بستنی چیستا" با "شهاب ایرانمهر" از گروه ده، "شایان پارس بتن" با "فست فود دارچین" از گروه یک و "اتحاد زنگیان" با "شهید مومن" دیدار می کنند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان گرگان با شرکت 40 تیم در 10 گروه 4 تیمی و به صورت دوره ای برگزار می شود و از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می کنند.