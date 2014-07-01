  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

کشته و زخمی شدن 48 عضو طالبان در افغانستان

کشته و زخمی شدن 48 عضو طالبان در افغانستان

وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 48 عضو طالبان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 27 عضو طالبان کشته، 21 نفر زخمی و شش فرد دیگر بازداشت شدند.

ارتش، پلیس و سازمان اطلاعاتی افغانستان چندین عملیات پاکسازی را در ولایت های قندوز، کونر، بدخشان، بلخ، زابل و هلمند انجام داده که در جریان آن 48 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

نیروهای افغان همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

کد مطلب 2323029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار