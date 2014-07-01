کشته و زخمی شدن 48 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 27 عضو طالبان کشته، 21 نفر زخمی و شش فرد دیگر بازداشت شدند.



ارتش، پلیس و سازمان اطلاعاتی افغانستان چندین عملیات پاکسازی را در ولایت های قندوز، کونر، بدخشان، بلخ، زابل و هلمند انجام داده که در جریان آن 48 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

نیروهای افغان همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.