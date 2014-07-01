56 طرح عمرانی از محل پرداخت زکات در ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح سه شنبه در نشست شورای زکات استان گفت : دو فریضه ی نماز و زکات در دین مبین اسلام و کتاب آسمانی قرآن از جایگاه برابری برخوردارند.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اهمیت پرداخت زکات در اقتصاد اسلامی افزود: با فرهنگ سازی و برنامه ریزی مناسب می توان ضمن دعوت مردم به پرداخت زکات موجبات پویایی اقتصاد جامعه اسلامی و رفع مشکلات در این زمینه را فراهم کرد.

وی ادامه داد: پرداخت زکات موج گشایش روزی و نزول رحمت الهی بوده و در قرآن کریم در مصارف زکات حتی غیر مسلمان هم در نظر گرفته شده است.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: اگر تمام مردم زکات پرداخت کنند هیچ فقیری در کل کشور نخواهیم داشت .

وی اضافه کرد: از محل وجوه زکات مردم امسال 56 طرح عمرانی در استان اجرا شده است.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در ادامه به اهمیت پرداخت زکات اشاره کرد و گفت: با استفاده از وجوهات جمع آوری شده زکات می توان علاوه بر رسیدگی به امور نیازمندان در کارهای عمرانی و عام المنفعه نیز سرمایه گذاری کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام نیز از جمع آوری بیش از 13 میلیارد ریال وجوهات زکات در سطح استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان وجوهات جمع آوری شده صرف اجرای 56 طرح عمرانی در استان شده است.

حسن احمدی افزود: پیش بینی می شود با جمع آوری 23 میلیارد ریال وجوهات زکات در سال 93، 106 طرح شناسایی شده در بخش های مختلف در استان اجرا شود.

