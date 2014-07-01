به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از ابتدای فروردین ماه سال 93 تا (پایان نهم تیر ماه ) در مجموع 35 میلیون لیتر نفت سفید در سراسر استان توزیع شده که در حدود دو میلیون لیتر از آن مربوط به مناطق سخت گذر و صعب العبور است.



مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان گفت: این میزان نفت سفید از ابتدای سال 93 در قالب دو فقره کالا برگ با سهمیه 220 لیتر برای مناطق عادی و 440 لیتر برای خانوارهای صعب العبور در استان توزیع شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دو میلیون لیتری را به همراه داشته است.



وی ادامه داد: گيلان داراي 202 هزار و 897 خانوار مصرف كننده نفت سفيد است كه از اين تعداد 20 هزار و 638 خانوار در مناطق كوهستاني و صعب العبور استان زندگي مي كنند و عملیات سوخترسانی به این مناطق از طریق 55 باب فروشندگی انجام می شود.

