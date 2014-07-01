قربان توسن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: سه بازیکن والیبال جوانان این استان برای شرکت در پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال جوانان ایران در لیست دکتر نفرزاده قرار گرفتند.

توسن ادامه داد: سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران 19 بازیکن را به پنجمین مرحله آماده سازی این تیم دعوت کرد که هادی سیدنیازی، سلیم چپرلی و جواد حکمتی از گلستان نیز حضور دارند.

او تصریح کرد: در مراحل قبلی اردوی تیم ملی، شاهین شهروز و عبدالله محمد آلق نیز به همراه این بازیکنان از استان گلستان اردونشین بودند.

دبیر هیأت والیبال گلستان یادآور شد: پنجمین مرحله آماده سازی تیم ملی والیبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از روز دوشنبه 9 تیرماه در فدراسیون والیبال با حضور 19 بازیکن برپا شده است.

به گفته او، این اردو به مدت 10 روز ادامه می یابد.

گفتنی است، هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا با حضور 20 تیم از 25 مهرماه سال جاری به مدت 9 روز در بحرین برگزار می شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران با تیم های هند، ترکمنستان، هنگ کنگ و قطر همگروه است.