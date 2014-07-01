به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پشنگ ریگی با اشاره به شاخص پایین بهداشت و درمانی در حوزه انتخابیه خود اظهار داشت: به رغم تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری در سند راهبردی سلامت جامعه نیاز به توجه و اهتمام ویژه به این منطقه به عنوان یکی از کم بهره ترین مناطق کشور از حوزه سلامت لذا ضروری است نسبت به رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود.

وی ضمن ابراز تشکر از سفر دکتر امامی معاونت محترم وزارت بهداشت و بازدید از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خاش و میرجاوه در جریان سفر دولت به این استان افزود: متاسفانه عملیات اجرایی بیمارستان میرجاوه با توجه به نیاز منطقه متوقف شده و نیاز به فعال سازی مجدد دارد.

وی همچنین خواستار تکمیل نیروی سازمانی موسسه سلامت شهرستان خاش و افزایش رشته های تحصیلی و ارتقای آن به دانشکده سلامت شد.

پشنگ ریگی تکمیل نیروی متخصص به عنوان پزشک خانواده و راه اندازی اورژانس بین راهی سنگان -میرجاوه و دهستان جون اباد -میرجاوه و همچنین اورژانس بخش ریگ ملک در میرجاوه را از جمله نیاز های و اولویت های حوزه انتخابی خود عنوان کرد.

وی توسعه بیمارستان ۹۶ تختخوابی خاش و تکمیل تجهیزات و پزشکان متخصص و تاسیس خانه بهداشت برای روستاهای با آمار بالای جمعیتی از جمله روستاهای پدگی شهرستان میرجاوه را از جمله نیاز ها و درخواست مردم این منطقه عنوان کرد .

نماینده مردم خاش تکمیل کادر پزشکی درمانگاه های شهرستان خاش و میرجاوه را با توجه به نیاز جمعیتی ضروری دانست و در نامه ای که به همین منظور خطاب به وزیر بهداشت نوشت اظهار داشت: در حال حاضر تنها در یک سوم درمانگاه ها پزشک مستقر است .