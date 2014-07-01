به گزارش خبرگزاری مهر، از كل موارد غرق‌شدگي در دو ماهه ابتدايي امسال 102 نفر مرد و 13 نفر زن بودند. همچنين از اين تعداد 52 نفر در فروردين و 63 نفر در ارديبهشت بر اثر غرق‌شدگي جان باخته اند.



بر اساس اين گزارش در اين مدت استان هاي خوزستان با 30، مازندران و كرمان هر كدام با هفت و گيلان، اصفهان و فارس هر كدام با شش فوتي بيشترين موارد مرگ ناشي از غرق شدگي را داشته اند. اين در حالي است كه آمار تلفات غرق‌شدگي در استان هاي ديگر كمتر از پنج نفر بوده‌است؛ استان هاي خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان و قم نيز در دو ماهه نخست امسال هيچ گزارشي از مرگ بر اثر غرق شدگي نداشته اند.



از كل موارد غرق‌شدگي در دو ماهه نخست امسال، نه نفر در محدوده خارج طرح،‌ 35 نفر در رودخانه ها، 15 نفر در درياچه هاي مصنوعي و سد، چهار نفر در درياچه طبيعي، 15 نفر در استخر، 13 نفر در كانال آب، چهارنفر در چاه و 20 نفر در ساير مكان ها جان باخته‌اند.





بيش از 50 درصد موارد غرق شدگي در تابستان ثبت مي شود



با توجه به شروع فصل تابستان و افزايش حجم سفرها به شمال كشور بيشترين تلفات غرق شدگي در اين فصل گزارش مي شود به نحوي كه بر اساس آمارهاي موجود معمولاً در هر سال حدود 50 درصد موارد غرق شدگي مربوط به فصل تابستان است.



در سال گذشته يك هزار و 63 نفر در كشور بر اثر غرق شدگي جان خود را از دست دادند كه 540 نفر از آنان در فصل تابستان جان باخته اند. اين رقم 50.8 درصد از كل موارد غرق شدگي در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌است.



از سويي بر اساس آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور سه استان مازندران، خوزستان و گيلان همواره بيشترين آمار تلفات ناشي از غرق شدگي را داشته اند. در تابستان سال گذشته استان مازندران با 188 فوتي در صدر تلفات غرق‌شدگي قرار داشت و پس از آن استان هاي خوزستان با 67 فوتي و گيلان با 55 فوتي در رتبه هاي بعدي مرگ ناشي از غرق شدگي قرار داشتند.



سازمان پزشكي قانوني كشور با تأكيد بر اين موضوع كه مرگ ناشي از غرق شدگي عمدتاً به دنبال شنا در مناطق غير مجاز و ايمن سازي نشده اتفاق مي افتد از هموطنان و مسافران مي خواهد تنها از مناطق مجاز و تحت مراقبت براي شنا كردن استفاده كنند و به رعايت نكات ايمني توجه داشته باشند.