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۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵

پیشنهاد هلال احمر برای ادغام شماره های امدادی/ ایجاد مرکز پاسخگویی 112

پیشنهاد هلال احمر برای ادغام شماره های امدادی/ ایجاد مرکز پاسخگویی 112

معاون عملیات سازمان امداد و نجات از ادغام شماره‌های امدادی کشور با یکدیگر خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این است که شماره بین المللی ۱۱۲ به عنوان شماره اصلی در طرح ادغام سازی شماره های  سازمان های امدادی انتخاب شود.

به گزارش خبرگزار مهر، دکتر ناصر چرخ ساز افزود: طرحی از یک سال پیش در دست تهیه است که بنا بر آن شماره سازمان‌های امدادی مانند اورژانس، آتش‌نشانی، امداد و نجات و غیره با یکدیگر ادغام شده و یک مرکز تلفنی پاسخگوی شهروندان خواهد بود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در استان قم اجرا خواهد شد گفت: با تصمیم وزیر راه اجرای این طرح به زودی در استان قم آغاز خواهد شد اما زمان و شیوه اجرای آن هنوز مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: این طرح در راستای امداد‌رسانی سریع به مردم صورت می‌گیرد و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم در حوادث و سوانح به سرعت به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

به گفته چرخ‌ساز پیشنهاد سازمان امداد و نجات هلال احمر قرار گرفتن شماره ۱۱۲ به عنوان شماره مادر در این طرح است چرا که این شماره به ثبت جهانی رسیده و گوشی‌های تلفن همراه بدون سیم‌کارت نیز قادر به برقراری ارتباط با این شماره هستند.

وی تصریح کرد: البته هنوز شماره به صورت قطعی تعیین نشده و ما به نظر اکثریت احترام می‌گذاریم.

کد مطلب 2323056

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