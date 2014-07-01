پیشنهاد هلال احمر برای ادغام شماره های امدادی/ ایجاد مرکز پاسخگویی 112

به گزارش خبرگزار مهر، دکتر ناصر چرخ ساز افزود: طرحی از یک سال پیش در دست تهیه است که بنا بر آن شماره سازمان‌های امدادی مانند اورژانس، آتش‌نشانی، امداد و نجات و غیره با یکدیگر ادغام شده و یک مرکز تلفنی پاسخگوی شهروندان خواهد بود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در استان قم اجرا خواهد شد گفت: با تصمیم وزیر راه اجرای این طرح به زودی در استان قم آغاز خواهد شد اما زمان و شیوه اجرای آن هنوز مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: این طرح در راستای امداد‌رسانی سریع به مردم صورت می‌گیرد و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم در حوادث و سوانح به سرعت به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

به گفته چرخ‌ساز پیشنهاد سازمان امداد و نجات هلال احمر قرار گرفتن شماره ۱۱۲ به عنوان شماره مادر در این طرح است چرا که این شماره به ثبت جهانی رسیده و گوشی‌های تلفن همراه بدون سیم‌کارت نیز قادر به برقراری ارتباط با این شماره هستند.

وی تصریح کرد: البته هنوز شماره به صورت قطعی تعیین نشده و ما به نظر اکثریت احترام می‌گذاریم.