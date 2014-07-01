به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایلاف، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق در گزارشی اعلام کردند که در ماه گذشته میلادی (ژوئن) هزار و 922 عراقی بر اثر خشونت ها در این کشور کشته شدند.

بنا بر اعلام وزارتخانه های بهداشت، کشور و دفاع، ماه ژوئن خونین ترین ماه عراق از می 2007 تاکنون بوده است.

در این گزارش آمده است: هزار و 393 نفر از افراد کشته شده غیر نظامی، 380 نفر سرباز و 149 نفر نیروی پلیس هستند.

همچنین دو هزار و 610 نفر نیز بر اثر خشونت های یک ماه گذشته در عراق زخمی شده اند.

خاطرنشان می شود گروه تروریستی داعش از 20 خرداد تاکنون برخی شهرهای عراق را تحت سیطره خود قرار داده است و حملات وحشیانه ای را علیه ملت عراق طی 3 هفته گذشته انجام داده است.