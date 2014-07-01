طرح نشاط معنوی در 200 بقعه‌‌ استان اصفهان برگزار خواهد شد

حجت‌الاسلام رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های شاد و نشاط آور برای نوجوانان و جوانان در فصل تابستان اظهار داشت: در این راستا اداره کل اوقاف و امرو خیریه استان اصفهان همزمان با سراسر کشور برنام‌های فرهنگی نشاط آور همراه با معنویت را برای سنین 7 تا 20 سال در بقعه‌های فرهنگی استان برگزار می‌کند.



وی با بیان اینکه در سال جاری طرح نشاط معنوی در 200 بقعه‌ی استان اجرا می‌شود، افزود: در این راستا برای برگزاری این طرح از روحانیون متخصص حوزه‌ی علمیه قم و حوزه‌ی علمیه اصفهان استفاده شده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه کتاب از الفبا تا خدا برای سنین 7 تا 11 سال در این طرح بهره‌گیری می‌شود، ادامه داد: برای سنین دیگر نیز متناسب با سن آنها محتوای کتاب‌های مختلفی ارایه خواهد شد.



وی ادامه داد: طرح نشاط معنوی از 8 تیر ماه تا 25 مرداد ماه سال جاری در استان اصفهان اجرا خواهد شد.



حجت‌الاسلام صادقی در ادامه به برگزاری طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه استان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: در این طرح نیز به مدت 5 روز در ماه مبارک رمضان میزبان قاریان مصری در سطح امام زاده‌های استان خواهیم بود.



