به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تبلیغ داروهای غیرمجاز در رسانه‌ها، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، 15 نفر از نمایندگان طرح یک فوریتی مقابله با تبلیغ داروهای غیرمجاز در رسانه‌ها را به امضا رساندند تا از تبلیغ این داروها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: امروزه شاهد تبلیغ داروهایی از سوی ماهواره‌ها و برخی رسانه‌ها هستیم که از هیچ استانداردی برخوردار نیست و همین امر موجب حوادث ناگواری برای مصرف کننده‌ها شده است.

رستمیان با بیان اینکه طرح مقابله با تبلیغ داروهای غیرمجاز در رسانه‌ها طرح مشترک وزارت بهداشت با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است،‌ تصریح کرد: متاسفانه تبلیغاتی که بر این داروها در حال انجام است غیرقانونی بوده زیرا تاییدیه استاندارد را ندارد و علاوه بر آن از هیچ مجوز و پروانه‌ای هم برخوردار نیست.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغ هر دارویی باید ابتدا به تایید وزارت بهداشت برسد،‌ افزود: با توجه به ضرورت این امر قرار است در طرح یادشده اقدامات بازدارنده‌ای از جمله جریمه‌های مالی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این طرح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و بعد از طی کردن پروسه کاری، در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گرفته و سپس در صحن مجلس بررسی می‌شود.