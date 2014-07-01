نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث برنامه و بودجه سالجاری و گذشته اتفاقاتی رخ داد که منجر به بروز مشکلاتی در بخش بودجه و اعتبار کل کشور و استانها شد و برخی پیش بینی ها نیز بر این بود که سال 93 یکی از سالهای پرتنش و مشکل آفرین خواهد بود اما بحمدالله با تدبیر مسئولان نظام این مساله مدیریت شد و مشکلی پیش نیامد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر کشور در آرامش کامل بسر می برد و در حوزه تامین مواد غذایی و کالاهای ضروری مردم اتفاق نامطلوبی رخ نداد و ذخایر کافی تا پایان سالجاری وجود دارد.

سهم استان تهران از 210 هزار میلیارد تومان بودجه کشور تنها 1400 میلیارد تومان است

وی با اشاره به بودجه 210 هزار میلیارد تومانی کشور در سالجاری عنوان کرد: بخش عمده ای از درآمدهای کشور از دو طریق فروش نفت (78 هزار میلیارد تومان) و مالیتهای مستقیم (68 هزار میلیارد تومان) تامین می شود که از این رقم هزار و 400 میلیارد تومان سهم استان تهران در سه بخش ملی، ملی استانی شده و استانی است.

ترکی گفت: در بخش بودجه استانی 230 میلیارد تومان برای استان تهران در نظر گرفته شده که توزیع این رقم در میان 16 شهرستان با 13 میلیون نفر جمعیت کار بسیار دشواری است چراکه به دلیل مهاجرتهای بی رویه و گستردگی جمعیتی ناشی از آن، هم اکنون بسیاری از روستاهای این استان تنها نام روستا را یدک می کشند و به لحاظ جمعیتی معادل 4 یا 5 شهر کشور هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران متذکر شد: در حال حاضر بخش اعظمی از اعتبارات کشور _ سه هزار و 600 میلیارد تومان در ماه _ به صورت نقدی به حساب مردم واریز می شود که هیچگونه خروجی ندارد و این به معنی تعطیلی مابقی اقدامات دولت است.

شرکتهای تعاونی توسعه عمرانی هر شهر در استان تاسیس می شود

این مسئول افزود: در حالیکه بودجه مصوب سالجاری برای استان تهران 230 میلیارد تومان است، ماهانه 570 میلیارد تومان بدون برنامه و انگیزه به حساب مردم این استان واریز می شود و سرنوشت این پولها نیز معلوم نیست لذا ما در استان تهران به دنبال حرکتی هستیم تا با مشارکت مردم بتوان این سرمایه عظیم را در راستای توسعه و رشد استان به کار گرفت.

ترکی عنوان کرد: در این راستا دستورالعمل تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه عمرانی هر شهر به فرمانداریها ابلاغ شده که با اجرای آن اقدامات ارزشمندی صورت می گیرد، این تعاونیها توسط خود مردم اداره می شود و تمام امور با مردم است ما نیز بخشی از منابع را با ارائه تسهیلات تامین خواهیم کرد.

اختصاص 2000 میلیارد تومان به بخش اشتغال استان تهران

وی خاطرنشان کرد: برغم وجود تمام تنگناها در استان تهران با تدبیر مسئولان کشوری و استانی اقدامات خوب و امیدوارکننده ای در دست اجرا است، به عنوان مثال برای رفع بیکاری امسال امکانات مناسبی در اختیار استان قرار گرفته و قادر هستیم بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال به متقاصیان و کارآفرینان تهسیلات ارائه دهیم.