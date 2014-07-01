به گزارش خبرنگار مهر، مترو از جمله مباحث چالش برانگیز این روزهای شهرستان ورامین است به طوری که برخی از مسئولان درباره این پروژه عظیم نظراتی را بیان می کنند که دقیقا در نقطه مقابل نظرات مدیران شهری است، زیرا مدیران شهرداری اعتقاد دارند که باید حقیقت را به مردم گفت و بر اساس نظرات کارشناسی این پروژه مترو نبوده بلکه قطار شهری نام دارد اما برخی دیگر از مسئولان شهرستان نظیر نماینده مردم در مجلس با قاطعیت اعلام کرده اند که این پروژه مترو است.

در این زمینه همچنین آیت الله سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای پروژه متروی ورامین اظهار داشت: امروز هزاران سفر از شهر ورامین به سمت تهران انجام می شود که مشکلات موجود باعث اتلاف وقت، از بین رفتن هزینه ها و ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان شده است.

امام جمعه ورامین افزود: اجرای پروژه متروی ورامین از مطالبات جدی مردم و مسئولان شهرستان طی یک دهه گذشته است که همواره و در دیدار با مسئولان مختلف کشور بر آن تأکید کرده اند.

متروی ورامین یک طرح ملی بوده و باید اجرا شود

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که از ابتدا دولت به مردم ورامین وعده احداث مترو را داده است و این که امروز برخی نظرات این پروژه را مترو نمی دانند، جای نگرانی دارد زیرا این طرح ملی بوده و مردم ورامین خواستار ایجاد و راه اندازی مترو در شهرشان هستند.

محمودی اضافه کرد: از ابتدا وعده احداث مترو به ورامین داده شده و اگر این قول عملیاتی نشود، بطور قطع ظلم به مردم خواهد بود و مردم به وعده های مسئولان خوشبین نمی شوند به همین دلیل باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها برای اجرای مترو در ورامین استفاده کرد.

این مسئول عنوان کرد: ورامین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به جرم دفاع از ارزش های اسلامی مورد ظلم رژیم پهلوی قرار داشت و محروم بود، البته پس از پیروزی انقلاب خدمات مهم و قابل توجهی به این دیار صورت گرفته اما هنوز حق مردم این شهرستان ادا نشده است.

نماینده ولی فقیه در ورامین گفت: امروز با توجه به اختلاف نظری که در شهرستان وجود دارد، بهترین راه آن است که مترو تا ابتدای شهر ورامین بیاید و ادامه پروژه برای زیرزمینی شدن مترو پس از تخصیص بودجه ادامه پیدا کند تا این پروژه به سرانجام نامعلومی دچار نشود.