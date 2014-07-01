به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند افزود: جمعیت نگاه ویژه ای به تقویت استانهای کشور از نظر بالگرد دارد و در صدد هستیم همه استانها را به بالگرد امدادی تجهیز شوند.

وی با اشاره به تصویب این اعتبار در مجلس گفت: بعد از اینکه مشخص شد دولت چه مقدار از این رقم را تخصیص می دهد،برنامه ریزی های اصلی در این خصوص صورت می پذیرد و اقدامات لازم انجام می گیرد.

کولیوند یادآور شد: در حال حاضر ۱۷ فروند بالگرد در کشور تحت پوشش جمعیت هلال احمر قرار دارد که در استانهای مختلف در چرخش هستند.

وی افزود: سمنان با توجه به قرار گرفتن در مسیر مشهد مقدس و ارتباط با 8 استان کشور نیازمند ایجاد پایگاه است.

کولیوند خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان سمنان در پوشش امدادی برف و کولاک سال گذشته در شمال کشور و نیز امداد رسانی نوروزی در محور تهران - مشهد شایستگی های خود را نشان داده و نیازمند ایجاد این پایگاه است.

اجرای طرح مطالعاتی پایگاههای امداد و نجات در کشور

رئیس سازمان امداد و نجات همچنین از اجرای طرح مطالعاتی پایگاههای امداد و نجات در کشور خبر داد و گفت: هلال احمر در قالب برنامه ای جامع در نظر دارد بر اساس میزان خطرپذیری و شرایط اقلیمی، پایگاههای امداد و نجات را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه این مطالعات ظرف 5 تا 6 ماه آینده نهایی می شود، گفت: در نظر است پس از این مطالعات، بر اساس نیازها درخواست بودجه شود و پایگاه های امداد و نجات توسعه یابند.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور سیاست این جمعیت را پایگاه محوری و شعبه محوری بیان کرد و یادآور شد: در حال حاضر ۵۰۰ پایگاه امداد نجات جاده، کوهستان و دریا در کشور فعال است.

کولیوند خاطر نشان کرد: افزایش تعداد امدادگران در استان‌های مختلف کشور در دستور کار سازمان امداد و نجات هلال احمر قرار دارد.

وی اظهار کرد: در راستای تحقق دستورات و فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، افزایش تعداد امدادگران و کادر امداد و نجات یکی از مواردی است که در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات همچنین در دیدار با محمد وکیلی استاندار سمنان، مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های جمعیت هلال احمر استان سمنان را بررسی کرد.

مراحل اجرایی ساخت پایگاه امدادی و امداد هوایی استان سمنان نیز با حضور رئیس سازمان امداد و نجات کشور بررسی شد. این پایگاه از سال ۸۹ در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در کیلومتر ۱۲ محور سمنان - تهران با تعریف فضاهایی نظیر انبارهای امدادی، آشیانه بالگرد و پد فرود بالگرد و فضاهای جانبی در دست ایجاد است.