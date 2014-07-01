به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، همزمان با افزایش تنش ها به خاطر آزمایش موشک های کوتاه برد توسط کره شمالی، هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر لزوم کاهش تنش ها در شبه جزیره کره خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در بحران شبه جزیره کره به منظور برقراری صلح و ثبات در این منطقه شد.



در همین راستا استفان دوجاریچ سخنگوی سازمان ملل با تاکید بر لزوم از سرگیری مذاکرات شش جانبه بر حل بحران در شبه جزیره کره از طریق راه حل مسالمت آمیز به منظور خلع تسلیحات اتمی شبه جزیره کره‌ تاکید کرد.



این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش کره جنوبی از پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه برد به آب‌ های ساحل شرقی‌ خود در روز یکشنبه پس از پرتاب سه موشک کوتاه برد در هفته گذشته خبر داد.



گفته می شود دو موشک آزمایش شده کره شمالی از نوع اسکاد و با برد 500 کیلومتر بوده اند. خبر کره جنوبی پس از آن منتشر شد که کره شمالی در هفته گذشته اعلام کرده بود موشک های جدید هدایت شونده را با موفقیت آزمایش کرده است.



همزمان با اقدامات آمریکا، کره جنوبی و دیگر متحدان برای منزوی و سرکوب کردن پیونگ‌ یانگ، وزارت دفاع ژاپن از برگزاری نشست امنیتی تحت نظارت شورای امنیت ملی با حضور "شینزو آبه" نخست‌ وزیر ژاپن و وزرای کابینه اش با محوریت پرتاب اخیر موشکی کره‌ شمالی خبر داد.



همچنین فرمانده های ارشد کره جنوبی، آمریکا و ژاپن اولین دور از مذاکرات خود را در روز چهارشنبه در هاوایی برگزار کرده که این نشست سه جانبه به دعوت آمریکا برای مقابله با تهدیدهای موشکی و هسته ای کره شمالی است و فرمانده های ارشد سه کشور پس از این نشست بیانیه مشترک را صادر کرده بودند