9 هزار دانش آموز بيجاري در سامانه ثبت نام كرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محس لطف الهی صبح امروز سه شنبه در نشست با معاونين و مديران آموزش و پرورش بيجار اظهار داشت: تا کنون 9 هزار و 31 نفر از دانش آموزان شهرستان بیجار در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سامانه نام ‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان با عنوان سناد، ثبت نام شده است

مدیر آموزش و پرورش بیجار در گفت: در حال حاضر 71 درصد دانش آموزان بیجاری برای ثبت نام در سال تحصیلی جدید اقدام کرده اند و انتظار مي رود كه اين روند با موفقيت ادامه داشته باشد.

وی افزود: از 71 درصد دانش آموزانی که تا کنون موفق به ثبت نام در سامانه الکترونیکی شده اند،5600 نفر در مقطع ابتدایی،1200 نفر در مقطع متوسطه اول،1079 نفر در مقطع متوسطه دوم و 600 نفر در شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای ثبت نام کرده اند.

لطف الهي در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه به اولویت های مهم اداره آموزش و پرورش بیجار در سال تحصيلي جاري اشاره کرد و اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی، فضاهای آموزشی و پرورشی و همچنين توجه به تامين تجهیزات از مهم ترین برنامه های این اداره برای سال جدید است.

وي با تاکید بر اینکه پایان مهلت ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در سامانه سناد تا 18 تیر ماه مشخص شده است، گفت: افرادی که تا پایان مهلت مقرر شده موفق به ثبت نام نشوند می توانند تا پایان تیر ماه نسبت به ثبت نام دانش آموزان در این سامانه اقدام کنند.

مدیر آموزش و پرورش بیجار به شرایط ثبت نام دانش آموزان در مدارس عادی اشاره و بیان كرد: ثبت نام در مدارس عادی بر اساس کروکی که در اختیار مدیران مدارس قرار داده شده صورت می گیرد و شرایط ثبت نام در این مدارس بدون توجه به معدل دانش آموزان است.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست عنوان كرد: گرفتن هر گونه وجهی به غیر از هزینه بیمه و کتاب در هنگام ثبت نام از دانش آموزان ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد خاطي برخورد مي شود.