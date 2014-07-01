به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا دبیر با بیان این مطلب اظهار داشت: کمیسیونی که در دولت برای رسیدگی به مشکلات شهر تهران شکل گرفته می تواند مشکلات پایتخت را حل کند.

وی تاکید کرد:‌ در جلسه ای که با آقای رییس جمهور داشتیم من خدمت ایشان هم تاکید کردم که پیگیری نتایج جلسات این کمیسیون می تواند مشکلات شهر تهران را کاهش دهد.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران؛ عضویت رییس شورا و دو نفر از اعضای شورای شهر در کمیسیونی که وزرا برای ریاست آن رقابت می کردند می تواند فرصت مناسبی برای پیگیری مطالبات مردم شهر تهران از دولت باشد.

دبیر در این باره تصریح کرد:‌ تهران برای ما بار ندارد؛ بار تهران در اطراف شهر است.

وی افزود: آخرین اطلاع ما از کمیسیون مدیریت شهری در دولت این است که آقای آخوندی گفته اند به شهر تهران کمک می کنیم. ما یک هفته دیگر هم صبر می کنیم و امیدواریم در این هفته دولت مطالبات مردم تهران را پرداخت کند.

احمد مسجد جامعی در پی تذکر علیرضا دبیر اظهار داشت:‌ من صمیمانه از شورای عالی شهرسازی که چهارماه است درخصوص شهر تهران موضوعات را پیگیری می کنند تشکر می کنم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: زمانی شورا از دولت تقاضای جلسه می کرد و به شورا وقت نمی دادند. اما حالا موضوعات مربوط به تهران به طور جدی توسط دولت پیگیری می شود.

دبیر نیز عنوان کرد:‌ این اتفاق مبارکی بوده و مردم تهران باید بدانند هر اتفاقی می خواهد برای شهر تهران بیافتد در این کمیسیون است چرا که وزرای اثرسازی در کمیسیون مدیریت شهری حضور دارند.