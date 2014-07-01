  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

تمرینات تیم نوجوانان بسکتبال از چهارشنبه آغاز می‌شود

تمرینات تیم نوجوانان بسکتبال از چهارشنبه آغاز می‌شود

دور جدید تمرینات تیم نوجوانان بسکتبال ایران از روز چهارشنبه با حضور 20 بازیکن آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی، البرز حسن‌زاده.حامد رشیدپور، عرفان ارندان، امیرحسین مجیری، پارسا کولی‌وند، جواد محمودی، آرن آوانسیان، شهریار عارفی‌فر، عرفان کردی و حسن آقامحمدی همراه با رضا صباغ،  علیرضا شاکری، سپهر قنبری، کامیار برنجان، مهدی روحی،  امیرحسین صمدی، مصطفی مهدی‌زاده، دیون نظریان و محمد حسین شهرانی 20 بازیکنی هستند که به این مرحله از تمرینات دعوت شده‌اند.

این مرحله از تمرینات تیم نوجوانان بسکتبال ایران از روز چهارشنبه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. بسکتبالیست‌های نوجوان دو روز در تهران و در تالار بسکتبال آزادی تمرین می‌کنند، سپس بنا به دعوت هیات بسکتبال قزوین تمرینات‌شان را در این استان پیگیری خواهند کرد.

مهدی امیرآقاجان به عنوان سرمربی در کنار داریوش شجاع و مهدی نوروزی (مربیان) همراه با حسن تشکری (بدنساز) و ایمان فقیهی (فیزیوتراپ) تمرینات بسکتبالیست‌های نوجوان را زیر نظر دارند.

 

کد مطلب 2323127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها