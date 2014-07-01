به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی، البرز حسن‌زاده.حامد رشیدپور، عرفان ارندان، امیرحسین مجیری، پارسا کولی‌وند، جواد محمودی، آرن آوانسیان، شهریار عارفی‌فر، عرفان کردی و حسن آقامحمدی همراه با رضا صباغ، علیرضا شاکری، سپهر قنبری، کامیار برنجان، مهدی روحی، امیرحسین صمدی، مصطفی مهدی‌زاده، دیون نظریان و محمد حسین شهرانی 20 بازیکنی هستند که به این مرحله از تمرینات دعوت شده‌اند.

این مرحله از تمرینات تیم نوجوانان بسکتبال ایران از روز چهارشنبه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. بسکتبالیست‌های نوجوان دو روز در تهران و در تالار بسکتبال آزادی تمرین می‌کنند، سپس بنا به دعوت هیات بسکتبال قزوین تمرینات‌شان را در این استان پیگیری خواهند کرد.

مهدی امیرآقاجان به عنوان سرمربی در کنار داریوش شجاع و مهدی نوروزی (مربیان) همراه با حسن تشکری (بدنساز) و ایمان فقیهی (فیزیوتراپ) تمرینات بسکتبالیست‌های نوجوان را زیر نظر دارند.