به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح سه‌شنبه در بازدیداز طرح‌های گازرسانی در دست اجرای بوشهر اظهار داشت: هر چند تا چند سال پیش تعداد شهرها و روستاهای استان بوشهر که دارای شبکه گازرسانی باشند بسیار کم بود ولی تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده شهرها و تعداد زیادی از روستاهای استان بوشهر از نعمت شبکه گازرسانی بهره‌مند هستند، اضافه کرد: در سال‌های اخیر گام‌های اساسی برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر صورت گرفته است و درصد بالایی از مردم استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر عملیات گازرسانی به سه شهر آباد، وحدتیه و بردخون در دست اجرا است، افزود: با اجرای 9 کیلومتر خط انتقال گاز، تعداد شهرهای بهره‌مند استان از گاز به 30 می‌رسد.

وی از اجرای سه هزار و 488 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: اجرای این میزان شبکه گازرسانی از سال 87 تا سال 92 در استان بوشهر اجرا شده است.

تعداد شهرهای گازدار استان بوشهر در پنج سال سه برابر شد

حسینی با بیان اینکه تعداد شهرهای گازدار استان بوشهر از 12 شهر در سال 87 به 30 شهر در سال جاری رسیده است، ادامه داد: بیش از 80 درصد شهرهای استان بوشهر در حال حاضر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی در ادامه به وضعیت مصرف گاز خانگی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: کل گاز مصرفی خانگی استان بوشهر دو دهم درصد است که مقدار پائینی در مصرف است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه با این میزان مصرف، گاز خانگی در استان بوشهر هیچ‌گاه قطع نمی‌شود، تصریح کرد: مصرف سالانه گاز استان بوشهر از پنج میلیارد متر مکعب به 10 میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی با اشاره به روند شتابان اجرای شبکه‌های گازرسانی در استان بوشهر، اذعان داشت: از همه توان و ظرفیت‌ها برای توسعه شبکه‌های گازرسانی استان بوشهر استفاده می کنیم و امیدواریم به اهداف مورد نظر دست یابیم.