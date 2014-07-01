به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر، واردات و صادرات گوشی های تلفن همراه تبدیل به یکی از پردرآمدترین شغل های دنیا شده است. زیرا گوشی های تلفن همراه، تبلت و اسمارت فون ها یکی از پر مخاطب ترین محصولات مصرفی در کشورهای در حال توسعه هستند.

بنا بر آمار منتشر شده، رشد فروش محصولات فناوری مانند تلفن های همراه در پنج سال اخیر با رشد چشمگیری در کشورهای در حال توسعه مواجه شده است. برای مثال کشور نیجریه در سال 2013 میلادی، از فروش محصولات فناوری 95 درصد سود به دست آورده است.

رشد خرید و فروش گوشی های تلفن همراه در سال 2013 میلادی در کشورهای افریقایی و آسیایی با بیش از 50 درصد رشد مواجه بوده است. افزایش خرید و فروش تلفن همراه نه تنها می تواند میزان ارز قابل توجهی را وارد کشور مبدا کند بلکه سود مخابراتی را نیز به همراه دارد.



پیش بینی می شود این رقم بین سال های 2013 تا 2017 میلادی از 61.1 درصد به 69.4 درصد افزایش یابد. در همین حال، کاربران اسمارت فون ها در سال 2014 میلادی به 1.75 بیلیون کاربر رشد داشته اند.

افزایش خرید و فروش نرم افزار در کشورهای پیشرفته

رشد خرید و فروش گوشی های تلفن همراه در حالی در کشورهای در حال توسعه مطرح می شود که این رقم در کشورهای توسعه یافته در تقویت برنامه های کاربردی و همینطور نصب و خرید و فروش اپلیکش ها مشاهده می شود. به همین دلیل شرکت های متعددی به ارائه نرم افزارهای مختلف می پردازند تا بتوانند فروش بیشتری را به خود اختصاص دهند.

استقبال از اپلیکیشن های کاهش یا افزایش وزن و سنجش سلامت

ارائه نرم افزارهایی در رابطه با کاهش یا افزایش وزن، سنجش سلامت و غیره با استقبال بی نظیر مخاطبان روبرو شده است به طوری که هر یک از این نرم افزاها مدتی پس از ارائه به بازار تا 87 درصد سود خالص را تجربه می کنند!



62 درصد از این رقم را کاربران خانمی به خود اختصاص داده اند که بیشترین مصرف کنندگان اپلکیشن های سلامتی هستند و 38درصد باقیمانده را آقایان تشکیل می دهند. بنا به آمار منتشر شده کاربران بین 35 تا 54 ساله نیز بیشترین سن مصرف کننده این نرم افزارها هستند.