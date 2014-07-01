به گزارش خبرگزاری مهر، هر سال با برگزاری چندین مرحله آزمون در سطح دانش‌آموزان مقطع متوسطه و برگزاری دوره های آمادگی، زبده ترین دانش آموزان ایرانی را در قالب تیم‌های علمی دانش آموزی به المپیادهای جهانی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم و اخترفیزیک، کامپیوتر و ریاضی اعزام می کند.

اعضای تیم المپیاد ریاضی کشورمان را شش دانش آموز تهرانی به نام‌های سید محمدحسین سیدصالحی، شایان غلامی، آرمین بهنام‌نیا، آرین حسین‌قلی‌زاده، احسان مختاریان و یگانه علی‌محمدی تشکیل می‌دهند.

؛دانش آموزان ایرانی شرکت کننده در6 المپیاد جهانی سال گذشته، درمجموع 12 نشان طلا، 15 نشان نقره و هفت نشان برنز کسب کردند که بهترین نتیجه در تاریخ حضور ایران در رقابت‌های بین‌المللی المپیادهای علمی محسوب می‌شود.