به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی در تشریح پدیده گرد و غبار گفت: پدیده گرد و غبار رویدادی طبیعی است و در بخشهایی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابانی وسیع هستند، ایجاد می شود.

وی با اشاره به وجود بیابانهای وسیع در کشورهای عربستان، عراق، سوریه و ایران گفت: دوره های خشکسالی طولانی و دخالت های غیر اصولی در محیط زیست می تواند احتمال بروز این پدیده را در این مناطق افزایش دهد که این پدیده کیفیت هوا و عمق دید را گاهی به حدود 5 متر کاهش می دهد و ممکن است اثرات سویی بر سلامت انسان بخصوص افراد دارای مشکلات تنفسی، داشته باشد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص گرد و غبار و تاثیر آن بر تنفس گفت: ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کاملا متفاوت هستند و از ذرات درشت(غیر قابل تنفس) تا ریز (قابل تنفس( طبقه بندی می شوند.

ندافی با بیان اینکه ذرات درشت گرد و غبار حداکثر می توانند به داخل بینی، دهان و حلق راه پیدا کنند، گفت: ذرات ریز می توانند به اعماق بیشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ کنند.

وی یادآور شد: ذرات ریزتر دارای اثرات نسبتاً مهمی بر سلامت انسان هستند. بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت یا

غیر قابل تنفس هستند و تهدید جدی برای سلامت مردم ایجاد نمی کند. ولی ممکن است در افرادی که سابقه بیماری های تنفسی دارند مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد نماید.

ندافی متداول ترین نشانه هایی که طی یک پدیده گرد و غبار مشاهده می شود را تحریک چشمها و راههای هوایی فوقانی عنوان کرد و گفت: معمولاً نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی مانند آسم و برونشیت و آمفیزم و بیماران قلبی در مقابل این پدیده آسبب پذیرترند.

وی افزود: قرار گرفتن این افراد در معرض گرد و غبار می تواند واکنش های حساسیتی و حملات آسم را تشدید کند، مشکلات تنفسی حادی را ایجاد کند، در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد و نهایتاً طول عمر را کاهش دهد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه به تشریح اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از اثرات سوء گرد و غبار بر سلامت پرداخت و توصیه کرد: از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کنید، اگر الزاما بایستی در هوای آزاد فعالیت کنید زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهید، از ورزش سنگین به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستید خود داری کنید، در خانه یا محیط های بسته بمانید و درها و پنجره ها را بسته نگاه دارید و در صورت امکان در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید.

ندافی افزود: اگر دارای آسم هستید یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده نمودید برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنید.

وی همچنین به چگونگی ایمنی در شرایط بروز پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: در زمان بروز این پدیده میزان دید به سرعت کاهش می یابد. اگر در چنین شرایطی در جاده هستید و کاهش عمق دید بر توانایی دید شما تاثیر می گذارد آهسته تر برانید و در صورت لزوم با توجه کامل به علایم راهنمایی و رانندگی تا برطرف شدن شرایط حاد، اتومبیل خود را در نقطه امنی متوقف نمایید و اگر اتومبیل شما دارای سیستم تهویه مطبوع است آن را در وضعیت چرخش مجدد هوا قرار دهید تا گرد و غبار ورودی به اتومبیل شما کاهش یابد.

ندافی همچنین تاکید کرد: برای جلوگیری از آلودگی مواد غذائی و آب آشامیدنی استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده مصرف ضروری است و لازم است مواد غذایی قبل از نگهداری در یخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند.

وی افزود: برای کاهش تماس با گرد و غبار در محیط زندگی، نظافت روزانه توصیه می شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه ماسکهای کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی ما را بگیرند بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود، گفت: ماسک های ویژه ای که با عنوان P1 و P2 برای این شرایط تا حدی مناسب است.

وی در عین حال یادآور شد: این ماسک ها آلاینده های گازی هوا مانند منوکسید کربن را نمی گیرد، همچنین تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوار تر است بنابراین افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید در این باره با پزشک خود مشورت نمایند.

ندافی خاطر نشان کرد: استفاده از این ماسک ها برای افراد سالمی که ناچارباید در زمان بروز پدیده گرد و غبار در بیرون بمانند، قابل توصیه است.