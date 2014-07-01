اساتید اروپایی در راه ارتقای علمی مدیران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تعامل جمهوری اسلامی ایران با جهان، فرصتی استثنایی برای رفت و آمد هیئتهای معتبر اقتصادی به کشورمان و امضای توافقنامهها و تفاهمنامهها را پدید آورده، یک دانشگاه اروپایی نیز با ایران تعاملی را آغاز کرده است تا قدمی در راستای همکاری علمی و آموزشی کشورمان با مراکز معتبر آموزشی دنیا برداشته شود.
در این میان، حدود 30 نفر از مدیران بنگاههای اقتصادی برای حضور در اولین دوره مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو فنلاند که با همکاری مؤسسه آموزش عالی ایرانیان (IBS) برگزار میشود، اعلام آمادگی کرده اند.
پذیرش رسمی این دوره از فروردین ماه سال 93 آغاز شده و متقاضیان فقط تا نهم شهریور ماه فرصت دارند در این دوره ثبت نام کنند. مصطفی کریمیان اقبال قائم مقام رئیس مؤسسه آموزش عالی ایرانیان (IBS)، با اعلام این خبر و با اشاره به استقبال مدیران ارشد و میانی سازمانهای خصوصی و نیمه خصوصی برای شرکت در این دوره گفت: آموزش به شیوه جهانی به ویژه در رشتههایی چون مدیریت و اقتصاد ضروری است و مدیران ایرانی به این ضرورت واقف هستند و میدانند با آموختن شیوههای نوین مدیریت در فضای رقابتی آینده که به واسطه ورود شرکتهای بینالمللی به ایران ایجاد میشود، میتوانند همچنان در بازار حضور مؤثر داشته باشند.
یاسر کراچیان مدیر آموزش مؤسسه آموزش عالی ایرانیان (IBS) یکی از دلایل استقبال مدیران ارشد ایرانی از این دوره را پرهیز از پرداخت هزینههای گزاف سفر و اقامت در کشورهای خارجی دانست وگفت: درسالهای گذشته بسیاری از مدیران اقتصادی برای گذراندن دورههای مدیریتی به خارج از ایران سفرکردهاند چرا که دورهای با این کیفیت در کشور ما وجود نداشت. اما فعالیت دانشگاه آلتو در ایران کمک کرده تا مدیران بدون این که از محل کسبوکار و خانواده خود دور شوند از مزایای این دوره بینالمللی بهره بگیرند.
وی درباره این دوره توضیح داد: این نخستین بار است که یک دانشگاه اروپایی که دوره مدیریت اجرایی EMBA آن از سوی فایننشیال تایمز به عنوان یکی از 100 دوره برتر مدیریت اجرایی دنیا معرفی شده در ایران حضور یافته و مدرک کارشناسی ارشد خود را به دانشجویان ایرانی اعطا میکند. این دوره با حضور استادان برتر بینالمللی و به زبان انگلیسی برگزار میشود. دانشگاه آلتو فنلاند که در حوزه آموزشهای مدیریتی حلقه ارتباطی میان دنیای شرق و غرب است، در کشورهای فنلاند، سنگاپور، لهستان، سوئد، کره جنوبی، تایوان، چین، اندونزی، روسیه و اکنون در ایران فعال است.
به گفته وی، متقاضیان حضور در این دوره بعد از مصاحبه حضوری و تأیید شدن از سوی هیئت گزینش علمی، دوره آموزش مدیریت اجرایی را از پاییز 1393 در تهران آغاز خواهند کرد.
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