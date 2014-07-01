به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای تابستان 1393 موسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی پرسش در هفته دوم تیرماه ادامه دارد. از روز شنبه 14 تیرماه ساعت 17 مازیار اسلامی درسگفتار جدید خود در این موسسه را با عنوان "الهیات و سینما" آغاز خواهد نمود.

در طرح درس این درسگفتار آمده است: در این دوره از درسگفتارها به بررسی رابطه الهیات و سینما پرداخته خواهد شد و مباحث نظری پیرامون این پیوند و همچنین خوانش های الهیاتی از برخی از مهمترین آثار تاریخ سینما مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

علاقه مندان برای شرکت در این درسگفتار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های روابط عمومی موسسه پرسش 6-88658603 تماس گرفته و یا به وب سایت qporsesh.com مراجعه نمایند.