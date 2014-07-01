به گزارش خبرنگار مهر، امین الله عرب نویسنده کارگردانی تایبادی پس از مدتها تجربه‌اندوزی نزد بزرگان سینما، تولید و ساخت 5 فیلم کوتاه داستانی و مستند داستانی راا در شهرستان مرزی و محروم تایباد به سرانجام رساند.

این نویسنده و کارگردان تایبادی صبح سه‌شنبه در انجمن سینماگران تایباد گفت: فیلمنامه‌های این فیلم‌های کوتاه حدود 15 سال قبل نگارش شده که ریشه در حقیقت دارد و پس از نگارش مجدد و بروزرسانی برای مجوز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ارسال شد که بدون هیچ مشکلی مجوز آنها صادر شد.

امین الله عرب افزود: کارهای پیش تولید این فیلم‌ها حدود هشت ماه بطول انجامید و با توجه به حساسیت که در خصوص انتخاب عوامل داشته‌ایم تمامی عوامل بومی و محلی انتخاب شده اند .

عرب بیان کرد: در شهرستان تایباد به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات در بحث تصویر و صدا هنرمندان فیلم ساز شهرمان از موضوع رنج می بردند و با بحث و بررسی متداول به این نتیجه رسیده ایم که از امکانات حرفه ی و عوامل فنی استان استفاده کنم.

وی در خصوص موضوعات این آثار گفت: فیلم هفت سر با موضوع آموزشی و با نگاه به بحث اچ‌ای‌وی مثبت، طعم خرما با موضوع طلاق، رنگ سکوت با موضوع امنیت اجتماعی و اخلاقی و مزاحمتهای خیابانی، فیلم سراب با موضوع عشقهای یکطرفه و فیلم سراب با موضوع مستند داستانی ساخته شده است .

عرب گفت: از مسئولین شهرستان می‌خواهیم که توجه بیشتری به هنر سینما در شهرستان تایباد داشته باشند تا ساخت فیلم در تایباد همچون گذشته استمرار داشته باشد.

وی بیان کرد: ساخت فیلم بسیار هزینه بر است و برای تولید این فیلمهای کوتاه بعد از تدوین حدود 20 میلیون تومان اعتبار لازم است که بعد از دو جلسه که با شورای شهر داشته ایم مبلغ 5 میلیون تومان موافقت اصولی شده که از این مبلغ شهردار یک میلیون و 500 هزار تومان موافقت کردند و برای مابقی قولی دقیقی نداده اند .

وی گفت: محمدرضا ترشیزی تصویر بردار، حسین اسدی، ارشاد بابادی و کاظم محمدی تولید، غلامعلی چهاریاری عکس، خانم ها قالیباف، رجایی، رسولی و سلیمانی و آقایان حمید سلجوقی، بهروز شیدا کراتی، حمید معصومی بازیگران، مدیر تولید و روابط عمومی اویس چهاریاری به عنوان عوامل کار بوده‌اند.