به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جن ساکی خواستار آزادی "متیو میلر" و "جفری فول" شهروندان آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی شد که از سوی پیونگ یانگ بازداشت شده و احتمال محاکمه این دو نفر به اتهام انجام اقدامات خصمانه وجود دارد.



همچنین در پی آزمایش موشک بالستیک کوتاه برد کره شمالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار خودداری پیونگ یانگ از انجام اقدامات تحریک‌ آمیز کره شمالی و پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی شد.



این اظهارات پس از آن مطرح شد که کره شمالی یکشنبه گذشته دو موشک کوتاه برد از نوع اسکاد و با برد 500 کیلومتری را از ساحل شرقی خود به سمت دریا شلیک کرد.