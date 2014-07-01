واحدهای تولیدی نهاوند نیازمند سرمایه در گردش/ شناسایی 29 واحد تولیدی دارای مشکل در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی صبح سه شنبه در جمع مالکان واحدهای تولیدی شهرستان نهاوند در سالن فرمانداری اظهار داشت: در سال های اخیر افزایش نرخ تورم به بیش از 30 درصد سبب کاهش ارزش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

وی گفت: اگر بانک‌ها سرمایه در گردش بیشتری در اختیار واحدهای صنعتی و کشاورزی قرار دهند این به منزله جبران کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نه افزایش سرمایه ها خواهد بود.

عبدالملکی گفت: در حال حاضر بانک ها در سخت ترین شرایط و حالت فقط وام های تولیدی ها را استمهال می کنند، اما انتظار می رود برای رونق تولید در شهرستان نهاوند سرمایه در گردش بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.

وی افزود: واحدهای تولیدی نیازمند تسهیل بازگشایی ال سی برای تامین مواد اولیه خود هستند اما درحال حاضر آنطور که انتظار می رود بانک ها در این رابطه همکاری خوبی با واحدهای تولیدی شهرستان نهاوند ندارند و کار با کندی انجام می شود.

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه در شهرستان نهاوند 29 واحد برای معرفی به بانک های عامل جهت استمهال بدهی خود شناسایی شده اند، گفت: برای تحقق این موضوع چندین جلسه با حضور مالکان واحدهای تولیدی، مدیران بانکها و نماینده فرمانداری برگزار شد.

امامعلی عبدالملکی ادامه داد: نتیجه این جلسات در نهایت به رفع مشکل و استهمال بدهی سه واحد تولیدی در مرکز استان و 11 واحد دیگر در شهرستان نهاوند منجر شد.

عبدالملکی گفت: بر اساس بند الحاقی 55 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظف هستند، پس از تأیید هیئت مدیره با درخواست متقاضی اصل و سود را برای یک سال تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.