محمدحسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: برای راحتی مردم در اهدای خون در ماه رمضان، در پایگاه نمازی از ساعت 20 الی 22 و 30 دقیقه و در پایگاه قوامین از 20 تا 23 امکان خون دادن فراهم است.

کریمی ادامه داد: همچنین کنار شهرداری منطقه دو شیراز اتوبوس خونگیر سیاری بین ساعت 9 صبح تا 12 و نیم ظهر فعالیت می کند.

مدیرکل سازمان انتقال خون فارس با بیان اینکه استقبال مردم از اهدای خون در ماه رمضان 40 درصد کاهش یافته، گفت: برای جلوگیری از احتمال کمبود خون برنامه داریم که از هفدهم تا بیست و چهارم ماه رمضان تیم سیاری از موقع افطار تا سحر جهت خونگیری در حرم شاهچراغ(ع) حضور پیدا کنند.

وی افزود: نیاز بیماران به خون به ماه رمضان یا غیر ماه رمضان مربوط نیست و با توجه به حوادثی که رخ می دهد، افرادی هستند که همواره به خون نیازمندند.

کریمی تاکید کرد: به خصوص درباره نیاز به پلاکت که عمر آن بین دو تا سه روز بیشتر نیست، باید توجه به خرج داد.

وی در انتها عنوان کرد: از مردم خواهشمندیم که در این ایام بیماران محتاج خون را از یاد نبرند.