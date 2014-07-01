به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید استاندار کرمان از مرکز کودکان بی‌سرپرست موقوفه کرمانیان در جمع خبرنگاران، از وجود 55 مرکز شبه خانواده در کرمان خبر داد و گفت: تمامی این مراکز به جز شیرخوارگاه مادر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سه هزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست تحت حمایت بهزیستی کرمان قرار دارند، گفت: در اثر وقوع زمین لرزه بم و جان باختن تعدادی فراوانی از اهالی این منطقه، استان کرمان از نظر آمار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در رده دوم و بعد از خراسان رضوی قرار گرفت.

این مسئول از نظارت بهزیستی بر نحوه نگهداری کودکان در مراکز شبه خانواده خبر داد و اذعان داشت: از سه هزار کودک گفته شده هزار و 400 نفر در مراکز شبه خانواده و هزار و 600 نفر دیگر نیز در خانواده ها نزد اقدام و نزدیکانشان نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان به مراکز شبه خانواده به ازاء هر کودک خبر داد و گفت: همچنین مبلغ 175 هزار تومان به کودکان تحت پوشش پرداخت می‌شود.

وی با اذعان به این نکته که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست اکثرا از طریق خانواده ها، اورژانس اجتماعی و یا کلانتری به بهزیستی تحویل داده می شوند، افزود: کودکان گفته شده تا سن 18 سالگی در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند و در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بهزیستی کمک هزینه تحصیل برای آنها پرداخت می کند.

این مسئول ابراز داشت: همچنین از دیگر تسهیلاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده است می توان به پرداخت چهار تا شش میلیون تومان برای ترخیص آنها بعد از 18 سالگی اشاره کرد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان یادآور شد: چنانچه گزارشی مبنی بر کودک آزاری در این مرکز دریافت شود به طور قطع بهزیستی ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی با اعلام شماره 123 برای گزارشات مردمی تاکید کرد: بهزیستی به طور دقیق به نحوه فعالیت مراکز شبه خانواده نظارت دارد.