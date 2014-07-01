به گزارش خبرنگار مهر،‌ تقي كهوريان صبح سه شنبه در جلسه بررسي مسايل و مشكلات چالدران با اشاره به اينكه استاندار آذربايجان غربي توسعه شهرستان هاي چالدران و تكاب را مورد تاكيد قرار داده، افزود: در اين راستا براي اين دو شهرستان بسته هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت براي توسعه تهيه مي شود.

وي توجه به ظرفيتهاي كشاورزي، معادن، گردشگري و جذب سرمايه گذار را از راهبردهاي توسعه در شهرستان چالدران دانست و اظهار داشت: افزايش راندمان توليد در بخش كشاورزي، بهره‌ برداري بهينه از معادن و استخراج و فرآوري مواد معدني، ايجاد زيرساختهاي گردشگري و جذب سرمايه گذار در اين حوزه ها از راهبردهاي توسعه در چالدران است.

معاون امور برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: افزايش درآمدهاي مردم، ايجاد زيرساختهاي اقتصادي مورد نياز براي توسعه، حمايت از طرحهاي اقتصادي با سرمايه گذاري بخش خصوصي جهت افزايش اشتغال و درآمد مردم شهرستان از موارد اولويت داري هستند كه در شهرستان چالدران پيگيري خواهيم كرد.

كهوريان با اعلام اينكه بخش معدن به عنوان اساس توسعه اين شهرستان مورد توجه است، ادامه داد:‌ براي استخراج، بهره برداري و فرآوري معادن اين شهرستان برنامه مدوني تدوين خواهد شد تا علاوه بر ايجاد اشتغال در ايجاد ثروت براي مردم و ايجاد صنايع مرتبط نيز تاثير گذار شود.

وي در بخش كشاورزي نيز توسعه كشت هاي متناسب با منطقه و افزايش راندمان توليد در بخش كشاورزي را مورد تاكيد قرار داد و اعلام كرد: در اين راستا نيز بايد صنايع تبديلي مرتبط، دامداري هاي صنعتي در مقياس هاي متوسط، توسعه آبياري تحت فشار در اولويت قرار گيرد.

وي از پيگيري هاي مجدانه مسئولين استاني براي الحاق شهرستان چالدران به منطقه آزاد تجاري ماكو خبر داد و عنوان كرد: در اين صورت حجم سرمايه گذاري بالايي را در اين شهرستان شاهد خواهيم بود كه منجر به تحول در سيماي اقتصادي اين شهرستان شده كه حجم ذخاير معدني و تنوع آنها بايد تفكيك شود تا بتوان آنها را به سرمايه گذاران معرفي كرد.

معاون امور برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در توزيع كمك هاي فني و اعتباري استان در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي، شهرستان هاي كم برخوردار در اولويت هستند، گفت: چالدران با توجه به شرايط جغرافيايي و شرايط اقليمي و آب و هوايي، مستعد ايجاد و راه اندازي مجتمع هاي كشت و صنعت بوده كه از سرمايه گذاران در اين بخش به صورت جدي حمايت مي كنيم.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري آذربايجان غربي با بيان اينكه 8 درصد از اعتبارات پروژه هاي بالاي 80 درصد استان در سال 93 به شهرستان چالدران اختصاص يافته،‌ افزود: به رغم اينكه سهم جمعيتي شهرستان چالدران 1.5 درصد از جمعيت استان است ولي در سهم بري از اعتبارات عمراني استان سهم بيشتري را به خود اختصاص داده است.

ناصر حضرتي با بيان اينكه از كل اعتبارات عمراني استان نيز سهم چالدران 6.6 درصد است كه نسبت به سنوات گذشته به ميزان قابل توجهي بهبود يافته،‌ ادامه داد: از محل اعتبارت تبصره 22 نيز مقرر شده تا 80 ميليارد ريال به چالدران اختصاص يابد كه در اين صورت سهم شهرستان از اعتبارات عمراني افزايش مي يابد.

وي به اعتبارات توزيع نشده استاني نيز اشاره كرد و گفت: سهم شهرستان در اين اعتبارات نيز هنوز مشخص نشده كه با تعيين اين سهم ها اعتبارات بيشتري روانه شهرستان چالدران براي اجراي پروژه هاي عمراني خواهد شد و اين شهرستان با شتاب بيشتري به سمت بهبود شاخص هاي توسعه حركت خواهد كرد.

مدير كل دفتر برنامه و بودجه استانداري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه 25 درصد از كل اعتبارت شهرستان چالدران به فصل آب اختصاص يافته تاكيد كرد: در اين زمينه نيز پروژه هاي بزرگي نظير سد بابااحمد، سد بيگ كندي و مطالعه و اجراي آبياري تحت فشار خان گل تكميل و اجرا خواهند شد.

معاون امور برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي از چند طرح توليدي، صنعتي، عمراني و گردشگري در شهرستان چالدران بازديد كرد، تقي كهوريان به همراه مدير كل دفتر برنامه و بودجه و مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري، فرماندار و جمعي از مديران كل دستگاه هاي اجرايي استاني و شهرستاني از روند ساخت سد بابا احمد چالدران بازديد كرد.

وي همچنين از مجتمع راكد كشت و صنعت آيدانه، واحد راكد توليد شير و لبن طاها، واحد فعال توليد آب معدني كارتاژ، بيمارستان چالدران و همچنين مجتمع فرهنگي و هنري، مجتمع رفاهي چشمه آبگرم و شهرك صنعتي چالدران بازديد كرد.

در جلسه بررسي مسائل و مشكلات توسعه چالدران در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، بهداشت و درمان، راه و شهرسازي، آب و ميراث فرهنگي و گردشگري مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط به ارائه گزارش و اعلام كاستي ها پرداختند و در ادامه با حضور معاون برنامه ريزي استاندار مسايل و مشكلات شهرستان بررسي و راهكارهاي عملي براي حل اين مشكلات اتخاذ شد.

همچنين مقرر شد تا روساي دستگاههاي اجرايي براي هر بخش در مدت يك هفته بسته اجرايي شامل برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت را براي توسعه و رفع موانع آن تهيه و به معاونت برنامه ريزي استانداري ارائه كنند.