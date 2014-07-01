به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک شوراهای مرکزی 2 صنف مدیران تولید و چهره پردازان سینمای ایران، توافق شد که به منظور حفظ جایگاه امنیت شغلی اعضای حرفه ای سینما از این پس به هنگام تولید فیلم های سینمایی عقد قرارداد صرفا بین مدیران تولید و چهره پردازان که عضو خانه سینما هستند، انجام شود.

به همین منظور فهرستی از اعضای رسمی انجمن چهره پردازان در اختیار انجمن مدیران تولید قرار گرفت تا از این پس مبنای عقد قرارداد فی‌مابین باشد.

انجمن مدیران تولید سینمای ایران در راستای اجرای آیین نامه امنیت شغلی حرفه‌ای اعضای خانه سینما، پیش از این با انجمن های فیلمبرداران سینمای ایران، صدابرداری سینمای ایران و طراحان سینمای ایران به توافق رسیده بودند.