به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ساعی صبح سه شنبه در جریان بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) هشترود اظهار داشت: بیمارستان این شهر دارای وضعیت نامناسبی بوده و باید برای رفع کمبودهای آن تلاش شود هرچند می توان دانشگاه علوم پزشکی را در این کم کاری دخیل دانست.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته اعتبار لازم برای تعمیر این بیمارستان از سوی استانداری تخصیص یافته بود اما در این میان برخی از نهادهای مرتبط با کم کاری های خود مانع از جذب این بودجه شدند.

ساعی با اشاره به اینکه باید هرچه سریع تر نسبت به رفع مشکل این بیمارستان تلاش شود، گفت: در صورتی که مسئولان نسبت به جذب اعتبار برای ساخت این بیمارستان تلاش می کردند هم اکنون شاهد تعمیر این مرکز بودیم و مشکلاتی که امروزه در این بیمارستان ایجاد شده را مرتفع تر کرده بودیم.

مدیرکل ستاد بحران استان آذربایجان شرقی در ادامه گفت: با وجود این کم کاری ها امیدواریم نهادهای مربوطه هرچه سریع تر نسبت به جذب اعتبار برای این بیمارستان که حدود پنج میلیارد ریال است، تلاش کنند.

وی با بیان اینکه قبل از حادثه باید به فکر کاهش خسارت های وارده باشیم، گفت: در صورتی که برخی حوادث در این منطقه حادث شود به طور یقین شاهد خسارت های جبران ناپذیری به این بخش خواهیم بود زیرا از یک طرف ساختمان بیمارستان وضعیت نامناسبی داشته و از سوی دیگر مردم مجروح و آسیب دیده نخواهند توانست به این بیمارستان مراجعه کنند.