به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان پس از اعلام رای مهدی اقا محمدی بازیکن باشگاه البدر بندر کنگ از لیگ دسته اول از سوی کمیسیون بدوی گفت: این بازیکن در تاریخ 93/01/19 در مسابقه بین تیم البدر بندر کنگ و ایران جوان مورد نمونه‌گیری قرار گرفت که پس از انجام آنالیز در آزمایشگاه، نتیجه آزمایش وی با داروهای Epitestosterone(s1.1. Anabolic Agents)، testosterone( s1.1 anabolic Agents) ، Tamoxifen( s4.Hormone and Metabolic Modulators) مثبت اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس و طبق آئین‌نامه بلافاصله نتیجه به بازیکن منعکس شد و با توجه به اینکه بازیکن درخواست نمونه آنالیز B نداشت، جلسه استماع بازیکن تشکیل و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ابلاغ شد که کمیسیون بدوی با بررسی محتویات پرونده در حضور بازیکن متخلف و استماع آخرین دفاعیات بازیکن موثر واقع نشد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در پایان نسبت به صدور رای اقدام و به مدت دو سال از تمامی فعالیت‌های رسمی در فوتبال کشور محروم کرد، افزود: این بازیکن در پایان مهلت سه روزه نیز درخواست استیناف نداده و این رای قطعی است و بر این اساس از طریق سایت رسمی فدراسیون و رسانه‌ها رای او اعلام شد.

وی ضمن هشدار جدی به بازیکنان شاغل در لیگ های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در خصوص استفاده از مکمل‌ها تاکید کرد: با توجه به اینکه بازیکن در دفاعیات خود استفاده از مکمل آلوده را دلیل مثبت نمونه اعلام کرد، لازم می‌دانم مجددا به بازیکنان حرفه‌ای کشور در خصوص استفاده از مکمل‌های آلوده هشدار دهم.

هاشمیان همچنین گفت: از همه بازیکنان درخواست می‌کنم کاملا مراقب این موضوع بوده و از متخصصان امر در جهت ضرورت استفاده از مکمل و نوع مکملی که باید مورد استفاده قرار دهند، راهنمایی بگیرند. اگر چه هیچ تضمینی برای پاک بودن مکمل‌ها از نظر مواد ممنوعه در کشور وجود ندارد.

