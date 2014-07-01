به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه در بازار 949 هزار تومان، طرح قدیم 947 هزار تومان، نیم سکه 477 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان و سکه گرمی 179 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1326 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3115 تومان، هر یورو را 4275 تومان، هر پوند را 5310 تومان و هر درهم امارات را 848 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت ها به تومان)