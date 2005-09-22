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۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۶

به علت برخورد خودروها

ماهانه 30 كيلومتر گاردريل در بزرگراههاي تهران تعويض مي شود

روزانه به طور متوسط يكهزار متر و ماهانه 30 كيلومتر گاردريل به علت آسيب ناشي ار برخورد خودروها در بزرگراههاي تهران ، تعويض مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اعلام اين مطلب ، سرعت بالا و در نتيجه عدم كنترل  وسايل نقليه را علت اصلي برخورد با گاردريل وسط و كنار بزرگراهها دانست .

دكتر حميد بهبهاني با اشاره به فعاليت ستاد امداد رساني به خودروها در بزرگراهها ، اظهار داشت : توسعه كمي و كيفي ناوگان امداد رساني به خودروها در دستور كار اين معاونت قرار دارد .

وي با تاكيد بر اين كه خدمات اين ستاد رايگان بوده و خودروهاي امداد موظف به ارايه خدمات بدون دريافت هيچ گونه وجهي به خودروهاي نيازمند كمك هستند ، تصريح كرد : اجراي دور برگردان ها و حذف چراغ هاي قرمز در بزرگراهها ، از جمله اقداماتي است كه به منظور ايمن سازي و روان سازي حركت در شبكه بزرگراهي در دست انجام است .

بهبهاني ضمن تاكيد بر اهميت حقوق شهروندي و ضرورت احترام به حق ديگرشهروندان از سوي رانندگان ، گفت : هنگامي كه يك راننده حتي براي چند ثانيه به صورت دوبله مي ايستد، بايد بداند با اين اقدام به ظاهر كوچك نه تنها باعث كندي حركت براي ده ها خودروي پشت سرمي شود ، بلكه موجب اختلال در ترافيك كل شبكه معابر اطراف محل توقف نيز مي گردد .

کد مطلب 232321

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