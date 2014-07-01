به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی سه شنبه در نشست مشترک با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش جمعیت در شهر سهند بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز شهر سهند به استخر سرپوشیده و سالن ورزشی لازم است در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده شده و حمایت لازم از آنها صورت گیرد.

وی سرانه ورزشی شهرستان اسکو را 0.84 مترمربع اعلام و تصریح کرد: در این شهرستان پروژه های ورزشی نیمه تمامی وجود دارد که با اتمام و بهره برداری از آنها سرانه ورزشی در این شهرستان به 1.2 متر مربع افزایش خواهد یافت و بر همین اساس تکمیل پروژه های ورزشی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی ضروری است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این نشست آذربایجان شرقی را پایلوت استعداد یابی ورزشی در سطح کشور اعلام کرد و گفت: در ستاد ساماندهی جوانان، آذربایجان شرقی رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده و توانسته است با استعداد یابی رشته های ورزشی و شکوفا نمودن انها، تعداد زیادی ورزشکار در سطح ملی و بین المللی معرفی کند.

سید محمد شروین اسبقیان در ادامه با انتقاد از تکمیل نشدن سالن ورزشی روستای اسفنجان اسکو اظهار داشت: این سالن ورزشی از پیشرفت بالای 90 درصد برخوردار بوده و برای بهره برداری از آن به پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی در پایان با تاکید بر ضرروت نگهداری از اماکن ورزشی گفت: در روستا ها با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان نسبت به واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی اقدام خواهد شد تا علاوه بر در آمد زایی شاهد حفظ و نگهداری از اماکن ورزشی نیز باشیم.