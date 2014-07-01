به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عطرچيان مديركل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي با اعلام اين خبر، گفت: در 3 ماهه سال 93 بالغ بر 3 ميليون و 334 هزار تن انواع كالاهاي نفتي و غيرنفتي معادل 96 درصد از طريق جاده و 145 هزار تن معادل 4 درصد از طريق راه‌آهن ترانزيت شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش ترانزيت جاده‌اي 3.5 درصد افزايش يافته است.



وي اظهار داشت: از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، يك ميليون و 766 هزار تن را مواد نفتي و يك ميليون و 714 هزار تن را مواد غيرنفتي تشكيل داده‌اند كه عمده‌ترين بخش مواد غيرنفتي كالاهايي نظير مواد سوختي، لوازم خانگي، انواع پنبه، كالاهاي ساختماني، وسايل نقليه باري و مسافري است.



مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي، افزود: در مدت زمان مذكور، از ميان مرزهاي كشور پرويزخان با يك ‌ميليون و 100 هزار تن معادل 6 / 31 درصد فعال‌ترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كالا به شمار مي‌رود. پس از آن مرزهاي بندرعباس، باشماق و بازرگان در رده‌هاي بعدي قرار دارند.



وي به ترانزيت خروج كالا از كشور اشاره کرد و گفت: بندر امام با يك ‌ميليون و 345 هزار تن معادل 38.7 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس، بازرگان، لطف‌آباد و سرخس در رده‌هاي بعدي قرار دارند.



عطرچيان بيشترين حجم تردد كاميون‌هاي حامل بار ترانزيتي را از مبدا عراق به مقصد امارات اعلام كرد و افزود: از 149هزار دستگاه تعداد سفر كاميون‌هاي حمل كننده كالاهاي ترانزيتي، 85 هزار دستگاه معادل 57 درصد توسط كاميون ايراني و مابقي توسط ساير مليت‌ها از كشور حمل شده است.



وي خاطرنشان كرد: اتخاذ تصميمات مؤثر و راهبردي به موازات تجهيز امكانات و زيرساخت‌ها، فراهم آوردن تسهيلات گسترده در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل، اقدام سازمان‌هاي مرتبط در حركتي هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهيل در امر ترانزيت توانسته است در بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي و منحصر به فرد ترانزيت نقش قابل توجهي ايفا كند.



عطرچيان از رويكرد جديد و تلاش جدي وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي برای بهره‌مندي از توانمندي بخش خصوصي و صاحبان شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي و تشكلهاي صنفي مربوطه كه در اين زمينه نقش‌آفريني بسيار مناسبي داشته‌اند و از عوامل مؤثر در رشد ترانزيت است در جهت افزايش هرچه بيشتر سهم ترانزيت در منطقه خبر داد.

مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي تصریح کرد: جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند قطب ترانزيت منطقه باشد بنابراین شناسايي ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و برقراري روابط‌ ديپلماسي بين كشورهاي همسايه و منطقه آسيا در دستور كار قرار گرفته است تا با رشد و توسعه قابليت‌هاي موجود و با مديريت صحيح روند ترانزيت روز به روز رشد داشته و رونق بيابد.